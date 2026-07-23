Por: Caracol TV

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La comunidad en el municipio de Granada, Meta, está consternada por el asesinato de una menor de 14 años, al parecer, a manos de otra niña de 12, en un nuevo caso de intolerancia. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado domingo 19 de julio en la urbanización El Recreo, cuando se presentó una riña entre ambas adolescentes. Tras recibir lesiones con arma blanca, la víctima, identificada como Emily Tatiana Morales Hoyos, fue trasladada al Hospital Departamental de Granada, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Según el informe preliminar de la Policía del Meta, la confrontación entre las dos menores habría estado “motivada por situaciones de intolerancia social derivadas de posibles actos de ‘bullying’ y maltrato que, al parecer, la víctima venía ejerciendo sobre la hoy involucrada”. Sin embargo, los hechos aún son materia de investigación y la menor de 12 años quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La institución educativa donde estudiaba Morales Hoyos, quien estaba próxima a cumplir 15 años, también lamentó el asesinato. “Dios es nuestro amparo y fortaleza y en su esperanza nos acogemos para que él sea quien nos fortalezca. Con dolor comunicamos está triste noticia”, escribió.

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Habla familiar de menor asesinada en Granada, Meta

El tío de la víctima, Jhonatan Hoyos, habló con Blu Radio y comentó que la menor de 12 años, presuntamente, ya había amenazado a su sobrina a inicios de este año y que, incluso, él fue hablar con los padres de ella, pero no creyó que esto terminara en tragedia.

“Yo siento que literalmente la menor que cometió el delito necesita ayuda, porque eso no son actitudes de una persona que apenas está empezando a vivir”, dijo.

Las diligencias judiciales fueron asumidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Fiscalía 52 de Vista Hermosa (Meta) quedó a cargo del proceso de investigación. Mientras tanto, en Granada familiares y amigos despiden este jueves a Emily Tatiana Morales.

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