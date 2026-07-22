Nuevamente la falta de empatía volvió a ganar en algunas personas. Recientemente, un accidente ocurrido en Bolívar fue el claro ejemplo de que algunos prefieren su beneficio personal en lugar de ayudar cuando hay una contingencia en la que pueden aportar.

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(Le puede interesar: Camiones se accidentaron y testigos saquearon mercancía en lugar de auxiliar a conductores)

El reciente caso se dio en la vía que conecta a Clemencia con Santa Catalina, en la costa Caribe, cuando un vehículo de carga que llevaba varios bultos de cemento chocó contra otro camión, quedando ambos volcados a un costado de la carretera.

Lo decepcionante e indignante ocurrió después, cuando un nutrido grupo de personas se fue contra el camión para robarle toda su mercancía. Videos grabados por testigos mostraron el momento en el que los desadaptados se montaron en el vehículo y descargaron los bultos para llevarse el material.

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Inclusive, algunos motociclistas, que iban sin casco, esperaron algunos bultos para irse a toda velocidad, en medio de los gritos y la algarabía de quienes protagonizaron el saqueo.

#MISERABLES 🤬 Personas inhumanas aprovecharon volcamiento de tractomula cargada de cemento en la vía entre Clemencia y Sta Catalina, Bolívar, para saquear la carga. En lugar de brindar ayuda a los afectados por el accidente, los inescrupulosos se enfocaron en robar la mercancía. pic.twitter.com/bLvGdiFpS9 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 22, 2026

“No me pongo a pelear con esa gente, y la Policía…”, dijo el hombre que grabó las imágenes, posiblemente el conductor de uno de los camiones volcados, mientras mostraba cómo quedó la escena del accidente.

Las autoridades no dieron un parte oficial del caso, así como tampoco se conoció el estado de los afectados por el siniestro.

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