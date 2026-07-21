Una noche de puente festivo terminó en tragedia para una familia en Mosquera, Cundinamarca, luego de que un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol arrollara a tres peatones en inmediaciones de la glorieta del Parque Cultural. El hecho dejó una mujer fallecida y dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.

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La emergencia ocurrió sobre las 8:30 de la noche del lunes 20 de julio. Aunque agentes de tránsito, policías y ambulancias llegaron pocos minutos después del llamado de auxilio, Patricia Rodríguez, de 59 años, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones. Fuentes citadas por otros medios señalaron que la mujer era tía de los otros dos lesionados.

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#TRAGEDIA. Una persona muert@ y dos herid@s tras accidente de tránsito en Mosquera (C/marca), provocado por conductor en grado dos de embriaguez que intentó huir. Varias personas que presenciaron lo ocurrido intentaron linchar al sujeto que quedó a disposición de autoridades. pic.twitter.com/wuwSvgpSma — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 21, 2026

Quién es el conductor capturado por atropellar a una familia en Mosquera

Testigos registraron en video los momentos posteriores al atropello. Las imágenes muestran que el conductor habría intentado abandonar el lugar y, durante esa maniobra, el vehículo volvió a pasar sobre una de las víctimas. La reacción de varios ciudadanos fue clave para impedir que escapara antes de la llegada de las autoridades.

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De acuerdo con El Espectador, el hombre fue identificado como Lionel Andrés Martínez Clavijo, de 36 años. Tras practicarle la prueba de alcoholemia se confirmó que conducía con grado II de embriaguez, una circunstancia que ahora hace parte de la investigación.

La Secretaría de Movilidad de Mosquera asumió el caso y puso en marcha las actuaciones administrativas y judiciales para que el conductor responda por la muerte de la mujer y las lesiones ocasionadas a las otras dos víctimas.

Los dos familiares heridos permanecen hospitalizados en el Hospital María Auxiliadora. Ambos reciben atención especializada en el servicio de ortopedia y, según el reporte oficial, se encuentran estables mientras continúan bajo observación médica.

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