Los habitantes de Bogotá vivieron un susto durante la tarde de este martes 21 de julio, luego de un hallazgo sobre la carrera Séptima con calle 67, en Chapinero. Un ciudadano notó un artefacto sospechoso en la zona e inmediatamente llamó a la Policía.

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Las autoridades llegaron sobre las 3:30 de la tarde a la avenida y acordonaron cerca de cuatro cuadras para hacer la respectiva inspección del objeto, por lo que hubo varios desvíos y congestión vehicular debido a la alteración al orden público.

Después de algunos minutos de la investigación, los policías descartaron que fuera un explosivo. Además, determinaron que se trataba de un bloque de baterías. Inmediatamente levantaron el cerramiento para dar paso a la movilidad vehicular y dar un parte de tranquilidad en la zona.

Aunque afortunadamente no pasó a mayores, hubo bastante preocupación porque el lugar donde hallaron el elemento es bastante concurrido; en la cuadra hay oficinas, la Embajada de Emiratos Árabes Unidos e importantes hoteles como el Holiday Inn y el Four Seasons. Además, hay una estación de gasolina, lo que aumentó el riesgo.

#ACTUALIDAD | Estás son las imágenes del artefacto hallado en la Calle 67 con Cra 7. La Policía descartó una amenaza de explosivos tras verificar un elemento sospechoso reportado por un ciudadano. Las autoridades establecieron que se trataba de un banco con baterías. Tras la… pic.twitter.com/YtDdydAQ8x — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 21, 2026

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