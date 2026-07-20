Cuatro hombres fueron retenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de ser sorprendidos movilizándose en un vehículo por la calzada exclusiva de TransMilenio, en la Avenida Caracas con calle 45. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un arma de fuego dentro del automotor, por lo que inicialmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

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Según información conocida por El Tiempo, los ocupantes del vehículo fueron identificados como Gerson Gutiérrez Amaris, Fabricio Ernesto Casanova, Julio César Ospina Puentes y Jeferson José Carroz Laurens. Los cuatro aseguraron que no estaban cometiendo ninguna conducta ilegal.

Sin embargo, durante la verificación de antecedentes, los uniformados encontraron que algunos de los retenidos tenían registros judiciales.

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Gerson Gutiérrez Amaris, quien conducía el vehículo, registra 22 anotaciones judiciales, entre ellas 15 relacionadas con hurto, además de procesos por violación a habitación ajena, falsedad en documento público y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, Fabricio Ernesto Casanova cuenta con siete anotaciones por hurto y porte ilegal de armas. Julio César Ospina Puentes registra tres antecedentes relacionados con lesiones personales y porte ilegal de armas, mientras que Jeferson José Carroz Laurens tiene registros por receptación, hurto y porte ilegal de armas, además de una condena.

Pese al procedimiento inicial por presunto porte o tenencia de armas de fuego, fuentes consultadas por El Tiempo indicaron que no se habría realizado la legalización de la captura debido a que la Fiscalía consideró que no existían elementos suficientes para llevar el caso ante un juez.

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De acuerdo con esa información, el arma encontrada estaba ubicada en el baúl del vehículo y las autoridades ordenaron la devolución del automotor. Los cuatro hombres quedaron en libertad y, hasta el momento, el único procedimiento que continuaría sería una sanción de tránsito por invadir el carril exclusivo del sistema TransMilenio.

La Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá habían informado inicialmente que los sujetos serían presentados ante la Fiscalía por el presunto delito de porte de armas, mientras avanzaban las verificaciones correspondientes.

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