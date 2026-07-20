La instalación del Congreso de la República para el periodo 2026-2030, llevada a cabo este 20 de julio, no solo estuvo marcada por la expectativa de la transición de poder, sino también por discursos de alto contenido político que delinearon el tono del debate nacional. Uno de los momentos más comentados de la jornada corrió por cuenta del presidente del Senado, Lidio García, quien aprovechó su intervención para enviar un mensaje directo y sin ambigüedades al presidente saliente, Gustavo Petro, y al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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En su discurso, García puso sobre la mesa la necesidad de blindar la institucionalidad y recuperar un clima de mesura política, haciendo un llamado a la reciprocidad en el ejercicio del poder. “Quiero pedirle reciprocidad, quien ha recibido de la democracia la oportunidad de gobernar, tiene también el deber de protegerla”, expresó el congresista ante el plenario del Capitolio, advirtiendo sobre los riesgos de utilizar la confrontación como herramienta ordinaria de la política institucional.

El presidente del Senado fue enfático al señalar que ninguna administración se fortalece mediante la erosión de los contrapesos democráticos o la siembra sistemática de dudas sobre el Estado. “Ningún presidente fortalece las instituciones cuando la desacredita sin pruebas, formula acusaciones sin fundamento o convierte la sospecha permanente en instrumento de confrontación”, puntualizó García, estableciendo una clara diferencia entre el control político legítimo y el desgaste institucional derivado de descalificaciones infundadas. En esa misma línea, subrayó que “la crítica fortalece la democracia, la descalificación infundada la debilita”.

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Hacia el cierre de su intervención, García focalizó su mensaje en los dos líderes que representan el pulso político del país en este momento de cambio de mando. Dirigiéndose conjuntamente al doctor Gustavo Petro y al doctor Abelardo De La Espriella, los invitó a que, “dentro de sus diferencias, a pensar en nuestra patria, a respetar las decisiones democráticas y a buscar entre todos que Colombia sea cada día una mejor y próspera nación”.

Las palabras del presidente del Senado resonaron en un momento crucial para el país, donde la transición del 7 de agosto abre un nuevo capítulo político. El llamado a la mesura y al respeto por las decisiones democráticas busca sentar bases de cordura institucional en un Congreso que se perfila como un escenario de intensos debates de cara al nuevo cuatrienio.

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