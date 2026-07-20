A pocos días de que Gustavo Petro deje la Presidencia y el mandatario electo Abelardo de la Espriella asuma el poder el próximo 7 de agosto, el ministro del Interior saliente, Armando Benedetti, sorprendió con unas declaraciones sobre su futuro político en medio de una coyuntura marcada por la polarización y la transición de Gobierno.

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El funcionario fue consultado sobre el ambiente político que vive el país y sobre el cambio de administración, un momento en el que continúan los cruces entre sectores oficialistas y de oposición, mientras el Congreso inicia un nuevo periodo legislativo y se prepara para recibir al próximo Gobierno. Sin embargo, Benedetti dejó claro que no pretende participar de ese debate.

🔵 “Soy un cadáver politico. Estoy retirado”: Armando Benedetti evitó pronunciarse antes de la instalación del nuevo Congreso y aseguró que permanecerá en silencio. “He madurado más”, afirmó el ministro del Interior. pic.twitter.com/fc4KhowTBC — La FM (@lafm) July 20, 2026

Las palabras del ministro llamaron la atención porque llegan en uno de los momentos de mayor tensión política de los últimos años. El país atraviesa una transición presidencial acompañada de fuertes diferencias entre los sectores que respaldan al gobierno saliente y quienes apoyan la llegada de Abelardo de la Espriella, mientras el nuevo Congreso comienza a definir el rumbo legislativo del próximo cuatrienio.

Qué pasará con Benedetti

Benedetti, quien ha sido una de las figuras más visibles y polémicas de la política colombiana en las últimas décadas y ocupó un papel clave dentro del Gobierno Petro, aseguró que desde mayo decidió mantenerse alejado de las declaraciones públicas y que ahora prefiere actuar con prudencia. Con ello, dio a entender que no buscará protagonismo durante el relevo presidencial ni en los debates que marcarán el inicio de la nueva administración.

Aunque no profundizó sobre los motivos de su decisión, su mensaje deja entrever el cierre de un ciclo político en un momento en el que Colombia vive uno de los cambios de poder más relevantes de los últimos años.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.