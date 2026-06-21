La decisiva jornada de la segunda vuelta presidencial en Colombia en la que se define el próximo mandatario nacional para el periodo 2026-2030 entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, sumó un hecho político de alta relevancia. En la mañana de este domingo 21 de junio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acudió a las urnas instaladas en la Plaza de Bolívar de Bogotá para ejercer su derecho al voto, captando de inmediato la atención de los medios en medio de un clima de máxima expectativa general.

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Tras pasar por su mesa asignada, el jefe de la cartera política depositó su papeleta en la urna, pero en esta oportunidad optó por la reserva y prefirió mantener en secreto el nombre del candidato respaldado. Este comportamiento contrastó fuertemente con lo sucedido el pasado 31 de mayo durante la primera vuelta electoral, cuando Benedetti exhibió abiertamente su voto ante las cámaras de televisión. Asimismo, marcó una clara distancia frente al presidente Gustavo Petro, quien este domingo volvió a mostrar públicamente su tarjetón marcado a favor de la fórmula del Pacto Histórico antes de introducirlo en el cubículo.

Al término de su sufragio, el ministro del Interior entregó un balance positivo sobre el transcurso de los comicios en el país. Destacó que la jornada avanza con tranquilidad y sin anomalías de gravedad, reportando únicamente inconvenientes aislados que no revisten relevancia jurídica. Debido a la intensa polarización que divide al territorio nacional, el funcionario lanzó un mensaje contundente e hizo un llamado directo a la ciudadanía colombiana para que se respete la “voluntad popular, si es nítida”, instando a todos los sectores políticos a estar muy pendientes de los boletines oficiales emitidos por la Registraduría.

Esta aparición ocurre en un momento clave para el futuro de Benedetti tras su eventual retiro definitivo del Gobierno Nacional. El funcionario sorprendió recientemente al asegurar que, una vez deje su cargo, planea alejarse por completo de la esfera pública para dedicarse a “mamar gallo y a quedarse callado”, además de manifestar su deseo de aprender a jugar golf. Con estas declaraciones, el jefe de la cartera busca bajarle la temperatura a la controversia, especialmente tras las fuertes advertencias que el candidato presidencial De La Espriella le ha lanzado respecto a investigaciones en su contra por presunta corrupción administrativa.

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