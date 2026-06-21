Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
Jun 21, 2026 - 8:44 am

Colombia vive una nueva jornada electoral para definir al presidente que tomará las riendas del país entre 2026 y 2030. Actualmente, hay 41.421.973 personas habilitadas para votar, de las cuales 40.007.312 lo hacen en territorio nacional y el resto en el exterior.

El país se debate entre elegir a Iván Cepeda, quien representa al Gobierno de Gustavo Petro, o Abelardo de la Espriella, el candidato que encarna a la derecha. En primera vuelta, el ‘Tigre’ fue el ganador con 10.361.499 votos, el 43,74 % de los votos, mientras que el aspirante del Pacto Histórico llegó a 9.688.361, el 40,90 %.

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¿A qué hora se sabrán los resultados?

Según el registrador, Hernán Penagos, sobre las 6:00 p. m. se conocerán los primeros resultados concluyentes. Por su parte, el presidente del CNE aseguró que podría conocerse aún más rápido de lo que fueron las votaciones del 31 de mayo.

 

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella:

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