Colombia vive una nueva jornada electoral para definir al presidente que tomará las riendas del país entre 2026 y 2030. Actualmente, hay 41.421.973 personas habilitadas para votar, de las cuales 40.007.312 lo hacen en territorio nacional y el resto en el exterior.

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El país se debate entre elegir a Iván Cepeda, quien representa al Gobierno de Gustavo Petro, o Abelardo de la Espriella, el candidato que encarna a la derecha. En primera vuelta, el ‘Tigre’ fue el ganador con 10.361.499 votos, el 43,74 % de los votos, mientras que el aspirante del Pacto Histórico llegó a 9.688.361, el 40,90 %.

¿Cómo van las elecciones en Colombia? Segunda vuelta en vivo

8:19 a.m2026-06-21T08:19:20-05:00 ID: cchjs Petro votó y volvió a mostrar su tarjetón #LaSeñalDeLaDemocracia 🇨🇴 l PRESIDENTE PETRO EJERCE SU DERECHO AL VOTO En este momento, el presidente Gustavo Petro ejerce su derecho al voto en la mesa número 1, durante el desarrollo de la jornada electoral en el país. El mandatario exhibe su voto con respaldo al candidato… pic.twitter.com/uP7a8o0OFX — Señal Colombia (@SenalColombia) June 21, 2026

8:01 a.m2026-06-21T08:01:05-05:00 ID: ppsrr Empieza oficialmente la segunda vuelta ¡Se abren las urnas de la segunda vuelta presidencial 2026! Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 4:00 p. m.#Elecciones2026🗳️#YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/DRanehELWP — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 21, 2026

7:53 a.m2026-06-21T07:53:45-05:00 ID: wankc Gustavo Petro instala las elecciones de segunda vuelta #AEstaHora el Presidente @petrogustavo junto con sus hijas, se dirige a la Plaza de Bolívar de Bogotá para liderar la instalación de la segunda vuelta de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República 2026. pic.twitter.com/UX57wChAYl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 21, 2026

6:45 a.m2026-06-21T06:45:24-05:00 ID: uvsky ¿A qué hora se sabrán los resultados? Según el registrador, Hernán Penagos, sobre las 6:00 p. m. se conocerán los primeros resultados concluyentes. Por su parte, el presidente del CNE aseguró que podría conocerse aún más rápido de lo que fueron las votaciones del 31 de mayo.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: