El presidente Gustavo Petro elevó la tensión de la jornada electoral a niveles inéditos al lanzar una serie de acusaciones de extrema gravedad contra la transparencia del sistema electoral colombiano. En lugar de asimilar los resultados oficiales del preconteo informativo, que inclinan la balanza hacia el opositor Abelardo De La Espriella, el mandatario publicó un extenso y controvertido pronunciamiento en su cuenta de X en el que, apelando a teorías de ciberguerra e injerencia internacional, se negó a reconocer un triunfo definitivo de la oposición.

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En su mensaje, Petro modificó la lectura de los datos oficiales de la Registraduría para asegurar que el país se encuentra ante un empate técnico de 49,3 % frente a un 49 % con Iván Cepeda, concluyendo de manera tajante que “no se puede proclamar ninguno presidente”. Sin embargo, el punto más crítico de su discurso —y el que ha despertado mayor escepticismo entre analistas y expertos en tecnología— fue la denuncia de una supuesta manipulación informática. El jefe de Estado aseguró tener “evidencia” de una alteración en las direcciones IP de varios servidores oficiales para falsificar datos de las mesas, señalando directamente y sin rodeos diplomáticos a un actor internacional: “El único con capacidad de hacer eso en el mundo es el estado de Israel”.

Esta gravísima acusación, carente de un soporte técnico o pericial verificado hasta el momento, fue interpretada de inmediato por sectores de la oposición como una peligrosa maniobra para deslegitimar las instituciones de cara al periodo constitucional 2026-2030. Petro aprovechó la coyuntura para revivir sus antiguos cuestionamientos al software de la firma de los hermanos Bautista, recordando un fallo del Consejo de Estado de 2018 y quejándose de que el actual registrador le negó una auditoría experta antes de los comicios.

Bajo este argumento, el mandatario anunció que trasladará estas supuestas pruebas a los jueces de la República y exigió formalmente un escrutinio completo de todas las mesas junto a un nuevo conteo de cada uno de los votos emitidos. Aunque el cierre de su intervención incluyó un llamado a la “tranquilidad y la mesura” y propuso un Acuerdo Nacional entre las dos mitades en que quedó dividido el país, diversos sectores políticos advierten que sembrar dudas de este calibre sobre el sistema, vinculando conflictos de la geopolítica global, introduce un factor de profunda incertidumbre y debilita la estabilidad democrática en el momento más sensible de la transición del poder.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.