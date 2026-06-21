El presidente Gustavo Petro afirmó que, según reportes de testigos digitales, la Registraduría estaría publicando formularios E14 sin la firma de los jurados, por lo que pidió impugnar de inmediato esas mesas al considerar que ese requisito es obligatorio.

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También señaló que el resultado del preconteo muestra una diferencia mínima entre los candidatos —49 % frente a 48 %—, lo que mantiene una contienda muy ajustada.

Petro sostuvo que, al no alcanzar ninguno el 50 % de los votos, será necesario esperar el avance de los escrutinios oficiales para conocer el resultado definitivo.

El mensaje plantea dudas sobre la validez de algunas mesas y pone el foco en el proceso de verificación electoral posterior al preconteo, etapa en la que se revisan y consolidan los datos oficiales.

Además, insistió en que la estrecha diferencia obliga a mantener prudencia antes de sacar conclusiones definitivas sobre el desenlace electoral.

Su pronunciamiento se dio mientras continúan las revisiones del material electoral y el conteo oficial de votos para confirmar los resultados finales de la jornada.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.