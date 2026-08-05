Los medios de comunicación siguen con grandes movimientos, especialmente en la sección de deportes incluso después del Mundial, pues en las últimas horas Caracol Radio, por ejemplo, se quedó sin una de sus principales figuras: Diego Rueda.

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El director del ‘Vbar’ de Caracol Radio, quien llevaba 30 años en la cadena radial, fue informado por los altos cargos que no seguiría en su puesto de forma inmediata, es decir, no saldría más en vivo durante los próximos días.

Según informó el periodista Melquisedec Torres, esta forma de comunicárselo causó “extrañeza” en las oficinas de Caracol Radio en Bogotá, puesto que la salida fue “intempestiva” teniendo en cuenta el tiempo que llevaba en la cadena radial.

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De hecho, Torres aseguró que Rueda ya tiene su pensión y eso es causal justa de terminación de contrato, pero lo que realmente llamó la atención fue la forma “apresurada” de notificarlo y la orden inmediata de su salida.

Atentos. Me cuentan la extrañeza que ha causado en el edificio de Caracol Radio, Grupo Prisa, la intempestiva salida del periodista deportivo Diego Rueda @diegonoticia tras más de 30 años de servicio a esa compañía. Si bien él ya goza de pensión, lo cual es causal justa de… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) August 5, 2026

Es más, en el programa de este miércoles, 5 de agosto, Rueda ya no hizo parte del programa que va desde las 2:00 de la tarde, sino que los presentes fueron Camilo Pinto, Andrés Díaz, Luisa Londoño, Giovanny Cárdenas, ‘Piolín’ y más.

Por lo pronto, ni la compañía ni Diego Rueda se han manifestado por esta situación, pero se espera que sea pronto para conocer la razón real de la salida del periodista deportivo.

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“La gratitud siempre será un buen gesto, tanto personal del trabajador con la compañía como de esta con quien le entregó tantos años de servicio leal, responsable y profesional”, concluyó Torres en su comentario.

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