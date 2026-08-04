Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Magic Basket Club de Pereira celebró recientemente su primer año como club deportivo con reconocimiento jurídico y deportivo, destacando por su labor en la formación de talentos emergentes en el baloncesto, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Según información publicada por El Diario, el club participó activamente en un torneo de integración organizado por el Club Cosmos, el cual se llevó a cabo en la cancha de la Escuela Normal Superior El Jardín. El certamen reunió a equipos de diversas regiones, lo que permitió mostrar el avance de los jugadores y el impacto positivo de este tipo de iniciativas.

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Alberto Pulgarín, delegado de Magic Basket Club, indicó que la invitación al torneo incluyó a las categorías Sub-12 y Sub-16, y que tomaron parte equipos locales, así como agrupaciones de Cartago, Alcalá, Armenia y Dosquebradas. Pulgarín resaltó que este tipo de campeonatos representa una importante oportunidad para los niños y jóvenes que apenas inician su preparación, especialmente para quienes cuentan con solo unos meses de entrenamiento. A través de la competencia, los jugadores adquieren confianza, mejoran su estado físico y pierden la timidez frente al público. Además, el directivo subrayó que la preparación constante es fundamental y adelantó que planean volver a competir a finales de agosto.

La importancia del acompañamiento familiar también fue destacada en el evento. Teresa Rivera, madre de uno de los deportistas, expresó en El Diario su satisfacción por los beneficios que estas actividades brindan a los niños, ayudando a su crecimiento personal y deportivo. Rivera consideró valioso que sus hijos inviertan tiempo en el deporte como alternativa frente al uso excesivo de tecnología o a riesgos en la calle.

En opinión de Carolina Cano, representante del Club Matecañas de Pereira, este tipo de certámenes dirigidos a las categorías inferiores constituye la base para el desarrollo futuro en todas las ramas del baloncesto. Cano resaltó la organización y el arbitraje como aspectos positivos de la experiencia.

Por su parte, los jugadores también compartieron impresiones positivas. Emanuel Córdoba destacó la calidad de los equipos participantes y la utilidad del fogueo en campeonatos, tanto para principiantes como para quienes buscan mayor nivel de competencia. Miguel Ángel Mozo, de nueve años, expresó su entusiasmo por el trabajo en equipo y el disfrute de cada entrenamiento, mientras que Sebastián Vélez, de Strong Alcalá, calificó como excelente la organización del torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el desarrollo de torneos en categorías inferiores del baloncesto?

De acuerdo con testimonios recogidos por El Diario, organizar torneos en categorías menores como Sub-12 y Sub-16 fomenta el desarrollo personal y deportivo de los niños, les ayuda a adquirir experiencia competitiva desde temprana edad y se convierte en la base fundamental para consolidar equipos y talentos en el futuro.

¿Cómo influyen los acompañantes familiares en el crecimiento de los jóvenes deportistas?

Según el relato de una madre presente en el torneo, la presencia y apoyo de padres y madres es clave en el proceso formativo de los niños. El respaldo familiar motiva a los deportistas, les brinda seguridad y promueve hábitos positivos que los alejan de riesgos como el uso excesivo de tecnología o malas influencias en la calle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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