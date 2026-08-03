Una nueva denuncia salpica al empresario Manel Grau, conocido por su cercanía con Verónica Alcocer. El abogado Carlos Soler presentó una acción ante la Fiscalía General de la Nación en la que señala al empresario catalán por una presunta estafa cercana a los 4.900 millones de pesos, dinero que, según la denuncia, dos empresarios colombianos le entregaron entre noviembre de 2023 y junio de 2025 bajo la promesa de obtener su devolución con intereses.

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Según informó Semana, el documento radicado ante el ente investigador, Grau habría ganado la confianza de las presuntas víctimas mencionando en repetidas ocasiones su relación con la entonces primera dama y con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo el abogado Soler, esa cercanía habría sido determinante para que los empresarios accedieran a entregar recursos en efectivo, cheques, transferencias bancarias e incluso bienes de alto valor.

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La denuncia sostiene que el monto total entregado asciende a 4.900 millones de pesos, cifra que incluye dinero y bienes valorizados económicamente. Entre los elementos mencionados figura una camioneta de alta gama, además de varias consignaciones que, según el denunciante, fueron entregadas directamente a Grau o a personas que actuaban como sus emisarios.

Como parte del material probatorio, el abogado aseguró que entregó a la Fiscalía un audio en el que el empresario afirma que la situación quedaría resuelta antes de que terminara el Gobierno nacional. Además, anexó documentos con el registro de las supuestas entregas efectuadas entre 2023 y 2025, con el propósito de respaldar la reclamación presentada por sus clientes.

¿Quién es Manel Grau y por qué ha sido mencionado en otras polémicas?

El empresario Manel Grau, de origen catalán, volvió al centro de la atención pública por su cercanía con Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia. Su nombre apareció recientemente en los audios atribuidos a Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, divulgados por la revista Semana, en los que se hacen señalamientos sobre presuntos movimientos de dinero y supuestas irregularidades relacionadas con el entorno de Alcocer.

En una de esas grabaciones, Ferrer aseguró que Grau habría servido como intermediario para entregar recursos destinados, supuestamente, a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. También afirmó que el empresario acompaña a Verónica Alcocer durante su permanencia en Europa. Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido corroboradas por las autoridades y hacen parte de denuncias que aún no cuentan con una decisión judicial.

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