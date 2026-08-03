Un contrato por más de 30.275 millones de pesos, firmado en medio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, desató una nueva controversia política.

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(Vea también: Cierre de Minigualdad provoca tormenta para Gobierno Petro; destapan reclamos de trabajadores)

El representante a la Cámara Daniel Briceño denunció que el convenio compromete la vinculación de 1.270 personas mediante una empresa de servicios temporales, pese al cierre de la cartera impulsado por el Gobierno.

De acuerdo con los documentos divulgados por el congresista, el contrato fue suscrito entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y la empresa Laborando S.A.S.

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“El costo del contrato es de $30.275.999.986 y se entregará un anticipo de $9.082.799.996. Se van a llevar hasta los inodoros”, escribió Briceño en su cuenta de X.

Además aseguró que el objeto consiste en suministrar el talento humano necesario para apoyar la operación del programa Jóvenes en Paz, una de las iniciativas lideradas por el Ministerio de la Igualdad.

Según el contrato, el personal estaría distribuido en cuatro componentes: una Unidad de Gestión con 75 integrantes, un Equipo Territorial con 1.016 personas, un Equipo Gerencial de Apoyo con 15 funcionarios y un Equipo de Atención Integral a Jóvenes en Contextos Críticos y de Emergencia Social con 164 trabajadores. El plazo de ejecución fue fijado entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026.

El Ministerio de la Igualdad que ya está en liquidación esta semana dejó amarradas 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales. El costo del contrato es de $30.275.999.986 y se entregará un anticipo de $9.082.799.996. Se van a llevar hasta los inodoros. pic.twitter.com/qxPkbykCAl — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 2, 2026

Procuraduría abrió indagación por el contrato del Ministerio de la Igualdad

La denuncia también llegó a conocimiento de la Procuraduría, que decidió abrir una indagación preliminar para verificar las circunstancias en las que se celebró el contrato y determinar si existieron posibles faltas disciplinarias o afectaciones a los recursos públicos. El organismo revisará la documentación y las actuaciones adelantadas durante el proceso de contratación.

El caso cobró relevancia porque el Ministerio de la Igualdad atraviesa un proceso de liquidación luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen a la entidad y el Gobierno expidiera el decreto que ordenó su cierre.

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