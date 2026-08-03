Por: EL PILON SA

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La crisis que enfrenta la red pública hospitalaria en el departamento del Cesar se confirmó de forma tangible con la decisión de cerrar o suspender parcialmente servicios en varios hospitales de la región. El 3 de agosto, el Hospital Jorge Isaac Rincón en La Jagua de Ibirico se unió al cierre parcial de centros como el Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, el Rosario Pumarejo de López en Valledupar, el San Juan Bosco de Bosconia, el San Andrés de Chiriguaná, el Cristian Moreno Pallares de Curumaní, el Lázaro Alfonso Hernández de San Alberto y el hospital de Agustín Codazzi. Esta medida deja disponible únicamente la atención de urgencias vitales, ya que existe una deuda acumulada superior a 355.000 millones de pesos por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).

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La gerente del hospital en La Jagua de Ibirico, Yesenia Hernández, manifestó que Asmet Salud adeuda ocho meses de pagos correspondientes a la cápita, es decir, el dinero asignado por cada usuario afiliado. A pesar de esta situación, el hospital ha continuado atendiendo a los usuarios regularmente. La consecuencia inmediata fue la suspensión "de manera general e indefinida" de la consulta externa; solo se atienden urgencias vitales y casos maternos, tras un filtro de triage, que es el proceso de clasificación de pacientes según la gravedad de sus síntomas. Hernández ya había advertido previamente la situación y la falta de pagos a los médicos, quienes solicitaron el cierre de servicios por los honorarios pendientes.

La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, calificó la crisis como una deuda insostenible para las Empresas Sociales del Estado (ESE), pues las EPS adeudan al departamento 355.000 millones, con gran parte de esa cartera concentrada en entidades intervenidas como Nueva EPS, Coosalud, Asmet Salud y Famisanar. El abandono financiero ha obligado a varios hospitales a cerrar servicios de consulta externa, limitando la atención a urgencias vitales.

El senador Didier Lobo denunció desde sus redes sociales la gravedad de la crisis, señalando que los hospitales no soportan más, con salarios de médicos en riesgo, desabastecimiento de medicamentos y miles de pacientes que ven comprometida su atención. Lobo exigió al Gobierno Nacional y la Superintendencia de Salud solucionar el represamiento de los recursos, haciendo un llamado directo a los organismos responsables.

Según Sánchez, la raíz del problema es el no pago oportuno. Afirma que las deudas de EPS intervenidas, los recursos que tardan años en llegar por atención a migrantes y más de 100.000 millones de pesos perdidos por EPS liquidadas han deteriorado la sostenibilidad financiera de las ESE. En La Jagua, solo se admiten urgencias graves y la consulta externa, indispensable para enfermedades crónicas, quedó suspendida indefinidamente. La gerencia hospitalaria y la Gobernación, junto con los 28 gerentes de hospitales del Cesar, enviaron un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que adopte un plan urgente de pagos, especialmente por parte de EPS en crisis. El seguimiento de este caso, según EL PILÓN, evidencia que la situación ya superó las alertas y, si no hay soluciones desde Bogotá, más municipios pueden quedar sin atención médica básica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los hospitales del Cesar están suspendiendo la consulta externa?

Los hospitales públicos del Cesar están suspendiendo la consulta externa debido a una deuda acumulada de más de 355.000 millones de pesos por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Esta crisis financiera ha impedido el pago oportuno a los médicos y ha puesto en riesgo la compra de insumos, medicamentos y la continuidad de los servicios programados, obligando a los hospitales a priorizar únicamente la atención de urgencias vitales.

¿Qué significa triage en los servicios de urgencias hospitalarias?

El triage es un procedimiento en los servicios de salud que consiste en clasificar y priorizar a los pacientes que llegan a urgencias, según la gravedad y la urgencia de sus síntomas. En el contexto actual de los hospitales del Cesar, el triage permite decidir a quién se atiende primero, enfocando los recursos limitados en los casos más críticos mientras se suspenden otros servicios como la consulta externa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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