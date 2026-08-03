La decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de trazar una línea roja y excluir a los exmandatarios Ernesto Samper y Juan Manuel Santos de su ceremonia de posesión —programada para este próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali— continúa generando ondas expansivas en el escenario político nacional. Lejos de guardar silencio o asumir una postura de recato institucional frente a este evidente desplante protocolario, el expresidente Ernesto Samper optó por restarle solemnidad al asunto y responder con un marcado y característico tono irónico a través de sus redes sociales.

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Aprovechando que la notificación de su exclusión coincidió exactamente con la celebración de su cumpleaños, el exmandatario no dudó en mofarse de la situación, argumentando que la medida adoptada por el equipo de protocolo del nuevo gobierno representaba, en realidad, un alivio financiero para su bolsillo y una oportunidad perfecta para cambiar de planes. Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Samper desató una ola de reacciones al expresar públicamente su sentir ante la determinación de la administración entrante.

“Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo –o un uniforme militar–, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente”, trinó el exmandatario.

Esta respuesta sarcástica pone de manifiesto el profundo pulso y las irreconciliables distancias ideológicas que marcan la transición hacia este nuevo periodo presidencial. Mientras que figuras de la orilla opuesta miran con recelo las determinaciones del mandatario entrante, los simpatizantes del gobierno que asume el poder celebran la ruptura con lo que denominan la diplomacia tradicional. El veto a Samper no es un hecho aislado; responde a un historial de profundos desencuentros políticos, entre los que destaca el recordado escrutinio sobre la financiación de su campaña presidencial, un tema que De la Espriella ha cuestionado de manera frontal y reiterada a lo largo de su carrera pública y profesional.

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Al desviar la atención hacia eventos culturales de arraigo popular como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, Samper buscó proyectar una imagen de independencia y desinterés frente a los círculos de poder tradicionales que se congregarán en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. Este choque de estilos comunicacionales anticipa un cuatrienio donde la confrontación verbal y el uso de las plataformas digitales serán protagonistas permanentes de la agenda pública colombiana.

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