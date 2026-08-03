Las periodistas del movimiento Yo Te Creo, Colega salieron a responder las críticas que han recibido por la manera en que manejaron el caso del periodista Rafael Poveda, señalado por dos mujeres de acoso. En un video publicado este lunes, explicaron paso a paso cómo lo contactaron antes de hacer pública la denuncia y se refirieron a la llamada telefónica que desató la polémica.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las periodistas, el contacto con Poveda comenzó el lunes 27 de julio a las 6:14 de la mañana, cuando le escribieron por WhatsApp para informarle sobre los testimonios y abrirle el espacio para su respuesta. Siete minutos después, le enviaron un correo electrónico con la misma información. A las 8:47, Poveda respondió que estaba dispuesto a contestar y dejó su número de WhatsApp como medio de comunicación.

A las 10:39 de esa misma mañana ocurrió la llamada que se hizo viral, en la que las periodistas le indicaron a Poveda que primero publicarían el video y que después él podría dar su versión. En esa conversación, el periodista les señaló que esa dinámica ya representaba un daño reputacional para él. Sobre ese episodio, las integrantes del movimiento fueron directas: “Reconocemos que fue infortunada y que pudimos manejarlo de otra manera. Tomamos nota”.

Esa tarde, a las 2:02, le enviaron un documento con el resumen de los dos casos y un cuestionario de más de 20 preguntas. En el mismo documento le aclararon que la publicación se haría el miércoles. Poveda no respondió el lunes, ni el martes, ni el miércoles, por lo que el movimiento esperó hasta el jueves 30 de julio para publicar el primer caso.

Lee También

Las periodistas también explicaron que no podían revelarle la identidad de las denunciantes antes de la publicación, amparadas en la Ley 2365 de 2024, que establece confidencialidad para quienes se declaran víctimas de acoso en Colombia. Además, compartieron una comunicación de la Fiscalía General de la Nación confirmando que la denuncia de Sofía Vela, una de las mujeres que habló en el movimiento, ya fue radicada formalmente.

El movimiento aclaró que sus micrófonos siguen abiertos para que Poveda presente su versión, con el mismo formato y espacio que se les da a las denunciantes.

En la llamada del 27 de julio, las periodistas le informaron a Poveda que publicarían el video primero y que luego él tendría oportunidad de defenderse. Ante eso, el periodista respondió que ese orden de los hechos ya implicaba un perjuicio a su reputación, argumento que quedó en el centro del debate público.

La denuncia de Sofía Vela contra Rafael Poveda ya fue radicada en la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con un documento que el movimiento Yo Te Creo, Colega compartió en su video. La Coordinación de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción del caso y activó protocolos de protección para la denunciante.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.