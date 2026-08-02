Las declaraciones de la senadora Paloma Valencia durante un evento privado del Centro Democrático desataron una fuerte reacción dentro de la colectividad. La congresista aseguró que el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe “no es un partido de derecha”, afirmación que fue cuestionada por su compañera de bancada María Fernanda Cabal, quien advirtió que esa postura representa una “catástrofe ideológica”.

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En su intervención, Valencia defendió que el Centro Democrático debe diferenciarse de modelos liberales más radicales y sostuvo que el Estado sí debe intervenir para atender las necesidades de la población. “Yo creo que tenemos que entender muy claramente en qué partido es que estamos. Este no es un partido de derecha”, afirmó la senadora.

Valencia agregó que quienes consideran que la colectividad debe limitar al máximo la acción del Estado están en el lugar equivocado. “El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos está en el partido equivocado”, señaló.

Incluso hizo una comparación con referentes internacionales como Javier Milei, Nayib Bukele y el presidente electo Abelardo de la Espriella, al afirmar que el modelo defendido históricamente por el Centro Democrático ya demostró resultados positivos.

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“¿Y por qué sabemos que ese modelo funciona a diferencia del de Milei o el de Bukele o el del Tigre? Porque este modelo ya se utilizó y sí funcionó. Los indicadores de Colombia fueron extraordinarios, no solamente en términos económicos, sino también en bienestar social y legitimidad democrática”, manifestó.

Durante una Jornada de Reflexión “Unidad, Doctrina y Futuro” del Centro Democrático, Paloma Valencia, excandidata presidencial, reiteró que la colectividad “no es un partido de derecha”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a1I7QWr7Al — Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026

Las palabras no pasaron desapercibidas dentro del partido. Horas después, María Fernanda Cabal publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que defendió la identidad ideológica del Centro Democrático y rechazó que se niegue su carácter de derecha.

“Yo no llegué al Centro Democrático ayer. Durante 15 años ayudé a construir el partido y defendí, muchas veces en soledad, la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial. Creí que esas eran nuestras banderas, no una utilería de campaña”, escribió.

La exsenadora fue aún más contundente al referirse directamente a las declaraciones de Valencia. “Oír ahora que el Centro Democrático ‘no es de derecha’ revela una catástrofe ideológica. Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse”, afirmó.

Cabal insistió en que identificarse como un partido de derecha no debería ser motivo de vergüenza.

“Ser de derecha no es una enfermedad que deba ocultarse. Es confiar en el ciudadano antes que en el burócrata; defender la familia, la autoridad, la propiedad y la empresa. Quien se avergüenza de sus principios termina adoptando, por cobardía, los de sus adversarios”, señaló.

En su publicación también defendió la libertad económica y aseguró que los países que han fortalecido la propiedad privada y los mercados abiertos son los que han alcanzado mayores niveles de prosperidad.

Además, criticó lo que llamó una “derecha tibia”, asegurando que Europa ya vivió las consecuencias de abandonar sus principios y adoptar el discurso de la izquierda.

Yo no llegué al CD ayer. Durante 15 años ayudé a construir el @CeDemocratico y defendí, muchas veces en soledad, la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial. Creí que esas eran nuestras banderas, no una utilería de campaña. Oír ahora… — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 2, 2026

El intercambio de posturas deja en evidencia un debate interno sobre la identidad ideológica del Centro Democrático, en un momento en el que el partido redefine su papel dentro del nuevo escenario político colombiano y afronta diferencias sobre el rumbo que debe seguir en los próximos años.

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