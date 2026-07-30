Por: El Espectador

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El Senado aprobó la realización de la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Sin embargo, Honorio Henríquez, presidente del Senado, fue enfático al anunciar que la corporación no cubrirá los gastos de alojamiento de los congresistas que participen en este acto solemne. De acuerdo con sus declaraciones, “el Congreso lo único que surte son los tiquetes para desplazarnos a las regiones y cumplir con las sesiones. Pero no vamos a pagar estadía”. Esta medida marca una diferencia respecto de ocasiones anteriores en que el Congreso sí asumía algunos costos logísticos para facilitar la asistencia de los parlamentarios.

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En ese mismo sentido, el partido Centro Democrático informó, por medio de un comunicado oficial, que sus congresistas solventarán con recursos propios todos los gastos relacionados con traslado, alojamiento y otros costos derivados de su presencia en la ceremonia. Esta postura fue divulgada públicamente y busca evitar cualquier recaudo de fondos públicos para actividades ajenas a las funciones usuales legislativas.

Por su parte, el panorama político muestra posturas contrapuestas en otros sectores del Congreso. La bancada del Pacto Histórico señaló que no estará en la ciudad de Cali durante la posesión presidencial. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, principal figura de la oposición, esa jornada estará dedicada a la organización de un acto público alternativo en Barranquilla. Cepeda manifestó: “ese día estaremos junto al pueblo colombiano, participando en movilizaciones y actos pacíficos en Barranquilla, Cali y Bogotá, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, la paz, los derechos del pueblo colombiano y las conquistas sociales alcanzadas durante el Gobierno del Cambio”.

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella está programada para las 3:00 p. m. en el recinto Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Este espacio, destinado a grandes eventos, puede acoger cerca de 2.500 asistentes. A la ceremonia acudirán la mayoría de los miembros del Congreso, así como dignatarios internacionales. Entre los invitados confirmados se encuentran los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador y el rey Felipe VI de España, lo que anticipa un evento de importancia regional y protocolaria significativa.

¿Qué decisiones tomó el Senado sobre los gastos de los congresistas para la posesión de Abelardo de la Espriella?

El Senado, bajo la dirección de Honorio Henríquez, determinó que no asumirá los costos de alojamiento para los congresistas que viajen a la posesión presidencial en Cali, limitando su apoyo solo a la entrega de tiquetes de transporte para asistir a sesiones, como indicó el propio Henríquez.

¿Cuándo y dónde se realizará la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella y quiénes han confirmado su asistencia?

La toma de posesión está pautada para las 3:00 p. m. en la Arena USC, en la Universidad Santiago de Cali. Hasta la fecha, han confirmado su presencia mandatarios de países como Argentina, Paraguay, Ecuador, así como el rey Felipe VI de España, según información citada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.