Por: Caracol TV

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En medio de la conmoción que existe sobre el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que se encontraba en estado de embarazo y fue hallada sin vida en Cali, el presidente electo Abelardo de la Espriella se pronunció y afirmó que en su gobierno se endurecerán “las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan”.

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En su cuenta de X, el presidente electo escribió sobre el hallazgo sin vida de la bebé que esperaba Potosí: “Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos”.

A su vez, el mandatario electo aseguró que buscará un cambio en la justicia para endurecer las penas contra quienes cometan crímenes contra los menores de edad.

“Hoy mismo, en el Consejo de Ministros designados, daré la instrucción para que mi Gobierno abandere el endurecimiento de las penas para asesinos y abusadores de niños, de manera que se garantice no solo una pronta justicia, sino también que no vuelvan a ver la libertad mientras vivan. El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio”.

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