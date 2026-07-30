Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La noticia del hallazgo sin vida de Alahia, la hija de María Camila Potosí, ha estremecido a la sociedad colombiana. De acuerdo con información confirmada por El País de Cali, fuentes de la Policía Metropolitana aseguraron el descubrimiento de la menor tras varios días de búsqueda ininterrumpida. El caso mantiene la atención tanto de la familia como de la opinión pública, quienes aguardaban ansiosamente noticias sobre el paradero de la bebé desde la trágica desaparición y muerte de su madre.

Sigue a PULZO en Discover

La historia de María Camila Potosí, joven de 21 años y madre en gestación, tomó un giro inesperado el pasado 16 de julio. Ese día, Potosí salió de una cita médica relacionada con su embarazo y, desde entonces, no volvió a ser vista. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el sur de Cali, con signos claros de violencia. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal reveló que la bebé estaba ausente del vientre de la mujer, lo que agravó la indignación pública y movilizó a las autoridades y a la ciudadanía en una búsqueda frenética para encontrarla.

La presión social y mediática aumentó ante la falta de información oficial sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el hallazgo de Alahia y el lugar donde fue encontrada. Mientras tanto, horas previas a la confirmación de la muerte de la niña, la Policía Nacional y la Fiscalía informaron sobre la captura de cinco individuos presuntamente implicados en el feminicidio de Potosí. Entre los detenidos figura una mujer identificada por la investigación como la última persona vista con la joven antes de su desaparición. El grupo enfrenta varios cargos, entre ellos feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elementos materiales probatorios, según los reportes de las autoridades competentes.

Actualmente, las entidades responsables continúan con las pesquisas para esclarecer los detalles alrededor de la muerte de la recién nacida y dilucidar cuál fue la participación de cada uno de los capturados en estos hechos. Se espera que la Fiscalía General de la Nación emita próximamente una declaración oficial con información adicional sobre el avance de la investigación y los pasos a seguir en el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con la bebé de María Camila Potosí en Cali?

De acuerdo con El País de Cali, la bebé, identificada como Alahia, fue hallada sin vida luego de una búsqueda que mantuvo en alerta a la sociedad. La menor desapareció tras el asesinato de su madre en el sur de Cali, lo que impulsó una intensa labor investigativa y movilizó al país en espera de novedades.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan los capturados por el feminicidio de María Camila Potosí?

Según la información entregada por la Policía Nacional y la Fiscalía, los cinco detenidos enfrentan cargos por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elementos materiales probatorios. La investigación busca establecer su responsabilidad tanto en la desaparición y muerte de María Camila Potosí como en el destino de su hija.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.