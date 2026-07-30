Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Candelaria, en una respuesta a la creciente preocupación de los habitantes del Valle del Cauca, autorizó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el objetivo de coordinar y ejecutar acciones frente al persistente problema de olores ofensivos que, desde hace varios meses, afecta a distintos municipios del departamento. Esta iniciativa surge tras una Mesa Técnica de Olores Ofensivos, en la cual se reunieron autoridades ambientales, entidades territoriales, líderes comunitarios, organizaciones sociales y empresas relacionadas con la situación, quienes debatieron sobre el origen y la magnitud del fenómeno.

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En el encuentro participaron organismos expertos como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Palmira, la Secretaría de Salud y la Dirección de Planeación Municipal, además de representantes de empresas como REFINAL y Pollos al Galpón, junto con organizaciones ciudadanas. De acuerdo con autoridades ambientales consultadas, los olores desagradables no pueden ser atribuidos únicamente a Candelaria ni a una empresa específica, dado que se trata de una problemática regional y de origen múltiple, asociada con varias actividades que se desarrollan en diferentes municipios del Valle del Cauca.

El DAGMA informó que la percepción ciudadana se ha documentado a través de cerca de 4.000 encuestas, cuyas respuestas evidencian la presencia de olores en una zona amplia del departamento. Según esta entidad, las actuales condiciones de variabilidad climática —especialmente la escasez de lluvias— están intensificando la permanencia y la dispersión de estos compuestos en el ambiente.

Por su parte, la CVC comunicó que, en el caso de la empresa REFINAL, seguirán vigentes las medidas ambientales establecidas hasta tanto la compañía entregue un Plan de Acción Ambiental que satisfaga los requerimientos de la autoridad. Entre los compromisos asumidos destaca la creación del PMU, desde el cual se articularán acciones de contingencia y seguimiento permanente, integrando el trabajo de las autoridades, el sector empresarial y representantes de la comunidad, con el fin de aportar soluciones coordinadas frente a la situación de olores ofensivos que inquieta al Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan olores ofensivos en varios municipios del Valle del Cauca?

Las autoridades ambientales concluyeron que los olores ofensivos tienen un origen regional y multicausal, ya que no se derivan de una sola actividad o empresa. Distintas actividades productivas en diversos municipios, sumadas a condiciones climáticas como la falta de lluvias, contribuyen a la dispersión y permanencia de los olores en zonas amplias del Valle del Cauca.

¿Cuál es la función del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la gestión de olores ofensivos?

El Puesto de Mando Unificado se encargará de coordinar las acciones de las autoridades, las empresas y la comunidad, implementar planes de contingencia y hacer seguimiento a la situación. Además, permitirá articular esfuerzos entre los diferentes actores para buscar soluciones eficaces frente a la problemática de los olores ofensivos en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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