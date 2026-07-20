En el marco del discurso que dio el presidente saliente Gustavo Petro este 20 de Julio se registraron desórdenes que llevaron a ataques a los periodistas que cubrían el evento y que, por poco, terminan heridos en medio de los tumultos de los presentes.

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El hecho se dio en el sur de Bogotá, hasta donde llegaron centenares de ciudadanos a expresar su respaldo al mandatario saliente. Sin embargo, a juzgar por las imágenes, los controles y la seguridad fallaron.

Por lo menos eso muestran las imágenes, compartidas por varios medios de comunicación, en las que se ven a varios comunicadores y representantes de la prensa en el piso y, prácticamente, pisoteados por los ciudadanos que se saltaron las barreras de protección e intentaron llegar hasta la tarima en la que estaba Gustavo Petro.

Uno de los medios que compartió las imágenes fue Caracol Radio, que a través de Twitter enfatizó en que los desórdenes se dieron previo a que Petro diera su discurso.

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“Cuando cientos de personas comenzaron a insultar a la prensa y a lanzarse sobre la tarima donde estaban ubicados los medios de comunicación”, dice el post de ese medio.

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Seguido, enfatizó en que nadie respondió por la seguridad de los periodistas y los equipos técnicos “quedaron a la deriva sin protección”.

Este es el video que circula en redes sobre el hecho:

#POLÍTICA Así fueron los momentos previos al discurso del presidente Gustavo Petro, cuando cientos de personas comenzaron a insultar a la prensa y a lanzarse sobre la tarima donde estaban ubicados los medios de comunicación. Nadie respondía por la seguridad de los periodistas y… pic.twitter.com/PW0zMffRxB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 20, 2026

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