Y en eso coincidieron los periodistas de Noticias Caracol y de otros medios de comunicación, que se encuentran hoy en el Congreso de la República cubriendo la ceremonia de Instalación de sesiones de los nuevos senadores y representantes de cámara.

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De acuerdo con Luis Eduardo Maldonado, uno de los comunicadores que se quejaron, se presentaron fallas en la logística, entre otras cosas, porque el recinto estaba con más del 100 % de la capacidad, algo que no se había visto en ceremonias anteriores.

“Hay mucho calor acá en el Congreso de la República. Yo nunca, en tantos años que he estado cubriendo estas sesiones ordinarias el 20 de julio, nunca había visto tanta gente. Nunca había visto tanta gente de pie. Y nunca había visto tanta gente sentada”, afirmó Maldonado en la transmisión en vivo de Noticias Caracol.

Seguido, explicó que el sobrecupo se debe a que hay invitados especiales en la Instalación de hoy, pero también porque hay muchos “lagartos”. “Es que esto es impresionante, no se puede ni caminar”, afirmó.

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Así mismo, el comunicador se quejó porque a los periodistas y medios de comunicación prácticamente los arrumaron.

“Y hay que decirlo, la incomodidad de la prensa. No sé cómo decirlo, la parte en el segundo punto de los balcones, pues hoy entraron invitados especiales, muchos invitados especiales y la prensa, literalmente, está amontonada”, agregó el comunicador.

Otra de las hipótesis sobre de la desorganización hoy en el Congreso es que se hizo un homenaje a los 37 senadores que fueron presidentes y se destinó un hall en el que aparecen sus fotos. Por eso también, dicen, hay sobrecupo.

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