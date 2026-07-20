En la transmisión de televisión, replicada por redes sociales y medios de comunicación, quedó registrado el momento en que el presidente Petro iba a iniciar su discurso frente a centenares de personas que lo acompañaron en el Sur de Bogotá, el escenario del Desfile Militar hoy.

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Una de esas versiones la dio a conocer la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio, que asegura que la actitud de la cúpula militar se debe al inconformismo que tienen con el saliente mandatario, puntualmente por la reducción que se hizo al presupuesto del Ministerio de Defensa durante su Gobierno.

“Lo primero es que nunca antes en la historia la cúpula militar se había retirado del recinto en el cual el presidente va a dar un discurso o iba a dar un discurso antes de que el presidente lo hiciera. Esto no había ocurrido”, afirmó De la Torre.

Según ella, lo que ocurrió también es que, además del inconformismo por la reducción del presupuesto a los militares, había preocupación entre los altos mandos por lo “incendiario” que iba a ser el discurso del saliente mandatario.

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“El presidente habló sobre el M-19, pero comenzó con un homenaje a Carlos Pizarro, ustedes saben que fue dirigente del M-19”, afirmó la periodista.

También recordó uno de los momentos más simbólicos y llamativos del discurso de Petro hoy y fue cuando le entregó el sombrero de Carlos Pizarro a su hija, María José Pizarro.

Sumado a esto, dice Vanessa de la Torre, entre los militares también había cierta molestia porque no estaba el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se encuentra en una incapacidad por un procedimiento médico. En su reemplazo, estuvo la viceministra de Defensa, en lugar de haber sido reemplazado por el comandante de las Fuerzas Militares.

Este es un video del momento en que la cúpula militar se pone de pie y se despide del presidente Petro antes de que empiece su discurso:

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