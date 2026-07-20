Durante su último acto público este 20 de julio, Gustavo Petro aseguró que la espada de Simón Bolívar será trasladada nuevamente a la Quinta de Bolívar, en Bogotá, lugar donde, según explicó, vivió el libertador junto a Manuelita Sáenz.

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“La devolveré a la Quinta de Bolívar, en Bogotá, donde vivió con Manuelita Sáenz, quizá feliz y donde salió a morir en soledad. La regresamos al pueblo y no la enfundamos”, afirmó Petro.

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La espada de Bolívar ha sido uno de los símbolos más representativos de la trayectoria política del mandatario, quien en varias ocasiones la ha relacionado con la historia del país y con los ideales de cambio social.

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La sotana de Camilo Torres será entregada al Museo Nacional

Durante la intervención, Petro también se refirió a otro elemento histórico ligado a figuras políticas del país: la sotana del sacerdote y exintegrante del Eln Camilo Torres Restrepo.

El presidente indicó que este objeto será entregado al Museo Nacional, con el propósito de que sea conservado como parte del patrimonio histórico colombiano.

Petro entregó el sombrero de Carlos Pizarro a María José Pizarro

Otro de los momentos destacados del evento fue la entrega del sombrero que perteneció a Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante del M-19, a su hija, la senadora María José Pizarro.

Petro explicó que el objeto representa un símbolo dentro de la historia reciente del país y destacó su relación con el proceso de paz. “Es un símbolo”, manifestó el mandatario al referirse al significado del sombrero.

Además, señaló que el presidente electo Abelardo De La Espriella había anunciado que lo quemaría, una acción que, según Petro, representaría “quemar la paz”. Por esa razón, decidió devolver el elemento a María José Pizarro.

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Símbolos históricos en el cierre del Gobierno Petro

La entrega de estos objetos se dio en medio de las últimas etapas del gobierno de Gustavo Petro, quien ha utilizado durante su administración diferentes símbolos históricos para acompañar sus mensajes políticos relacionados con la memoria, la paz y la construcción de país.

Con estas decisiones, el mandatario definió el destino de algunos elementos vinculados a figuras clave de la historia colombiana antes de finalizar su mandato.

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