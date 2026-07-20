La frase de Gustavo Petro durante la instalación del Congreso provocó una fuerte reacción de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, quien cuestionó al mandatario por señalar que durante su Gobierno no había muerto nadie de la oposición.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “¡Me quieren extraditar!”: Petro explica cómo se lo llevarían para EE. UU.; depende de Trump)

En medio de su discurso del 20 de julio, Petro aseguró que ningún integrante de los sectores opositores había perdido la vida durante su administración, una afirmación que provocó críticas desde sectores políticos que recordaron el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Tarazona respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que cuestionó las palabras del presidente y lo señaló de tener responsabilidad política frente al crimen de su esposo. La viuda del congresista calificó como grave la afirmación del mandatario y aseguró que desconoce lo ocurrido con el dirigente político.

Lee También

Miguel Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 durante un evento político en Bogotá. Tras permanecer bajo atención médica durante varias semanas, falleció en agosto de ese mismo año, en un caso que provocó preocupación por la violencia política de cara a las elecciones de 2026.

¿Que tal? @petrogustavo acaba de decir en su discurso falso y mentiroso, que no murió nadie de la oposición. Como es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia. Sinvergüenza, mentiroso, corrupto. — Maria Claudia Tarazona (@mariac_tarazona) July 20, 2026

Las declaraciones de Tarazona se suman al debate que continúa alrededor del asesinato del senador, mientras sectores de oposición han cuestionado el manejo del caso y han pedido avances en las investigaciones para determinar responsabilidades.

La controversia se produjo durante una jornada marcada por la instalación del nuevo periodo legislativo, en la que Petro también provocó atención por retirarse del Salón Elíptico antes de escuchar las intervenciones de los partidos declarados en oposición.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.