La Copa del Mundo de 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de los últimos años en el fútbol. Lionel Messi, de 39 años, no pudo contener las lágrimas mientras recibía la medalla de subcampeón, luego de que Argentina cayera en la final frente a España, que terminó proclamándose campeona del mundo.

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El capitán de la Albiceleste permaneció con la mirada perdida durante la premiación, reflejando el peso de una derrota que puso fin a un torneo marcado por la intensidad y las emociones. Su llanto rápidamente dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las postales más comentadas de la Copa del Mundo.

Un Mundial cargado de emociones para Messi

El recorrido de Argentina en el campeonato estuvo lejos de ser tranquilo. Uno de los momentos más dramáticos llegó en los octavos de final frente a Egipto, cuando la selección estuvo muy cerca de la eliminación antes de lograr una remontada que exigió un enorme desgaste físico y emocional.

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A lo largo del torneo, además, Messi mostró una faceta pocas veces vista. El argentino ya había protagonizado otros momentos de profunda emoción por situaciones personales, dejando ver la carga que acompañó su participación durante toda la competencia.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Una imagen que podría marcar el final de una era para Messi

La escena de Messi recibiendo la medalla de plata, con lágrimas recorriendo su rostro, fue interpretada por muchos aficionados como el posible cierre de su etapa con la Selección Argentina en los Mundiales.

A sus 39 años, el capitán volvió a demostrar el compromiso que lo caracterizó durante toda su carrera. Peleó cada balón, lideró a su equipo hasta la final y, cuando el sueño terminó, no escondió el dolor de la derrota.

Aunque el futuro de Messi con la Albiceleste todavía no ha sido definido públicamente, la imagen de su llanto en la ceremonia de premiación ya quedó instalada como uno de los momentos más simbólicos del Mundial de 2026 y, para muchos, como el retrato del adiós de una de las mayores leyendas en la historia del fútbol.

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