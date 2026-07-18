Una imagen tomada hace casi 19 años ha vuelto a capturar la atención del mundo del fútbol. En ella, un joven Lionel Messi de 20 años baña con delicadeza a un bebé de apenas cinco o seis meses en una pequeña bañera de plástico. Ese niño es hoy Lamine Yamal, la estrella emergente del FC Barcelona y de la selección española.

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La fotografía, que se hizo viral en 2024 y ha resurgido con fuerza en 2026 ante el cruce en la final entre Argentina y España, no fue un encuentro casual en un partido, sino el resultado de una iniciativa solidaria.

En diciembre de 2007, el diario SPORT, en colaboración con la Fundación FC Barcelona y UNICEF, organizó una sesión de fotos para su calendario benéfico anual 2008. Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de la organización infantil y otras ONG catalanas.

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Los padres de Yamal, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, residentes del barrio de Rocafonda en Mataró, inscribieron a su hijo en un sorteo de UNICEF. Ganaron la oportunidad de que el bebé posara en el Camp Nou con un jugador del primer equipo. El azar quiso que ese futbolista fuera un prometedor Messi, aún lejos de convertirse en la leyenda que es hoy.

Esta es la foto:

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El fotógrafo Joan Monfort, responsable de la sesión en el vestuario visitante del estadio, recordó las dificultades del momento: “Messi era muy tímido. Se encontró de repente con un bebé en una bañera llena de agua. Al principio estaba rígido y no sabía bien cómo sostenerlo, pero poco a poco la cosa fluyó”.

Monfort llevó de su casa una bañerita, toallas y un patito de goma de su hija Jana para crear un ambiente más natural y distendido. La madre de Yamal también participó en algunas tomas.

“Es una historia casi inexplicable. Si intentas recomponerla o imaginarla nunca harías un guion de este tipo”, ha comentado Monfort en varias ocasiones. La imagen principal, donde Messi ayuda a bañar al pequeño Lamine mientras su madre observa sonriente, ilustró el mes de enero del calendario solidario.

La foto permaneció prácticamente olvidada durante más de 15 años hasta que, en julio de 2024, durante la Eurocopa, Mounir Nasraoui la compartió en Instagram con el elocuente pie: “El comienzo de dos leyendas”.

En ese momento, su hijo de 16 años deslumbraba con España, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa y clave en la conquista del título. La publicación se viralizó de inmediato y el propio Yamal la compartió con un emoji de cabra, en referencia a Messi.

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Desde entonces, la imagen ha adquirido un valor casi mítico: dos cracks surgidos de La Masía, separados por dos décadas, unidos por el destino en un gesto cotidiano y lleno de simbolismo.

Messi, ya consolidado como uno de los mejores de la historia, y Yamal, señalado por muchos como su posible heredero en el Barcelona.“No hay dinero que pague una foto como esa”, ha afirmado Monfort. Una instantánea que, más allá de la anécdota, representa la magia impredecible del fútbol y el paso del testigo entre generaciones.

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