La locura por el capitán de la Selección Argentina no tiene límites y, en pleno año mundialista, la Patagonia argentina se convirtió en el epicentro de las miradas globales. La localidad petrolera ubicada en la provincia de Neuquén, inauguró oficialmente a mediados de junio de 2026 lo que ya es considerado el monumento más grande del mundo dedicado a Lionel Messi.

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La imponente estructura, que tardó casi dos años en construirse entre la fase de diseño, planeación y montaje, se encuentra estratégicamente ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Manuel Savio, justo en el ingreso a la ciudad.

Con esta obra, el municipio no solo busca rendir un tributo histórico al astro del fútbol, sino también consolidar a la provincia como un destino de fuerte impacto turístico.

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Los detalles técnicos de la obra, realizada por el reconocido escultor local Aldo Beroisa, son sencillamente impresionantes. Aunque inicialmente se proyectó con 26 metros, las mediciones láser de precisión realizadas por las grúas de gran porte durante su montaje definitivo arrojaron una altura total de 27,3 metros, superando con creces la famosa estatua de 21 metros que le habían dedicado al rosarino en la India.

El monumento pesa la impresionante cifra de 70 toneladas y su esqueleto interno está fabricado íntegramente con acero pesado de uso petrolero, material indispensable para soportar las complejas condiciones climáticas de la estepa patagónica.

De hecho, la ingeniería detrás del monumento tuvo que desafiar a la propia naturaleza. Según reveló el propio Beroisa a medios locales, el plan original contemplaba que la figura de Messi sostuviera la Copa del Mundo en alto con sus manos.

Sin embargo, debido a los fuertes vientos de la región —que habitualmente alcanzan e incluso superan los 100 kilómetros por hora—, se tuvo que modificar el diseño por razones de seguridad. Mantener la copa en lo alto habría generado turbulencias peligrosas para la estabilidad estructural.

Finalmente, el trofeo se incluyó en la base del monumento y se esculpió al “10” realizando su icónico festejo: arrodillado y con los dedos índices apuntando al firmamento en honor a su abuela Celia.

Acá, imágenes de la estatua:

🇦🇷 | Una nueva estatua de Lionel Messi inaugurada en la Patagonia desató una ola de críticas en las redes sociales. Las imágenes explican por qué. pic.twitter.com/qaR7NVVwjg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 26, 2026

Polémica, memes y opiniones divididas

Como era de esperarse en el ecosistema digital, la colosal obra no tardó en volverse viral y encender el debate. Cientos de vecinos, junto con autoridades municipales y provinciales, asistieron al masivo acto de inauguración. No obstante, en las redes sociales la recepción tuvo matices bastante particulares.

Muchos usuarios celebraron la hazaña arquitectónica y el merecido tributo al máximo ídolo del fútbol moderno. Por el contrario, otros se tomaron la situación con humor y llenaron las plataformas de memes enfocados en la fisionomía trasera de la escultura, argumentando que las proporciones del Messi arrodillado se veían un tanto exageradas desde ciertos ángulos.

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