La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada. Apenas terminó la derrota por 1-0 contra España, el técnico Marcelo Bielsa apareció en la zona mixta con un evidente gesto de frustración y protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral.

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Antes de que comenzara una entrevista, el entrenador argentino lanzó un grito que quedó registrado por las cámaras.

“Dale de una vez”, exclamó Bielsa, en una escena que reflejó el duro golpe que significó la despedida prematura de la Celeste.

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Para muchos, la selección uruguaya llegaba al certamen con el cartel de candidata a dar pelea por el título. Sin embargo, terminó cayendo en la fase de grupos, una eliminación que dejó muchas preguntas y un ambiente de evidente desazón en el vestuario. Bielsa, el gran responsable.

La autocrítica de Bielsa ante el fracaso de Uruguay

Ya en la entrevista, el entrenador argentino no buscó excusas y asumió gran parte de la responsabilidad por el desempeño del equipo.

“Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”.

La frase del técnico fue una de las más fuertes de la noche y mostró otro lado de un entrenador que suele ser muy analítico. En una de sus ‘bielsadas’, se quedó corto en sus respuestas.

Bielsa también explicó una de las decisiones que más debate causó durante el encuentro, relacionada con la salida de Federico Valverde, una de las principales figuras del equipo.

“Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”, aseguró.

Sin embargo, los cambios no dieron el resultado esperado y Uruguay terminó sufriendo una derrota que sentenció su eliminación del campeonato.

El silencio de Bielsa sobre Fernando Muslera

Otro de los focos de la noche estuvo en Fernando Muslera. El experimentado arquero quedó en el centro de las críticas después del grosero error que permitió el gol de Álex Baena, tanto que terminó definiendo el partido.

La equivocación del guardameta cambió el rumbo del encuentro y dejó a la ‘Celeste’ contra las cuerdas en un momento decisivo.

Por eso, una de las preguntas obligadas en la conferencia apuntó a saber si Bielsa había hablado con el arquero después del partido.

La respuesta fue tan breve como contundente. “Nada”.

El técnico evitó profundizar sobre el tema y dejó en el aire cualquier análisis sobre la actuación del portero.

Uruguay se despide del Mundial antes de tiempo

La eliminación de Uruguay representa una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo. La selección sudamericana contaba con un plantel lleno de figuras y con futbolistas de experiencia en las principales ligas europeas.

Sin embargo, nunca logró encontrar la regularidad que esperaba su entrenador y terminó despidiéndose en la primera ronda.

Por lo pronto, la imagen que quedó de la noche fue la de un técnico visiblemente golpeado, lanzando un desesperado “Dale de una vez” y reconociendo que no logró sacar la mejor versión de un equipo que llegaba al Mundial con enormes expectativas.

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