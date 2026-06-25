Japón y Suecia empataron 1-1 en el cierre del Grupo F del Mundial 2026 y el resultado terminó beneficiando a ambos, que sellaron su clasificación.

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Eso sí, aparentemente los asiáticos sacaron menos provecho, pues avanzaron como segundos de la zona y ahora tendrán un exigente reto frente a Brasil, mientras que los europeos se metieron en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, a espera de rival.

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El partido tuvo un primer tiempo muy cerrado y con pocas emociones, pues ambos equipos entendían que un empate los mantenía con opciones de clasificación.

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Las emociones llegaron en el complemento. Daizen Maeda abrió el marcador a los 56 minutos y puso a soñar a Japón con el triunfo.

No obstante, la respuesta de Suecia fue inmediata. Apenas seis minutos después, Anthony Elanga sacó un zurdazo desde fuera del área y decretó el 1-1 definitivo.

Tras los goles, el encuentro volvió a bajar de revoluciones y ambos equipos terminaron administrando un resultado que los instaló en la siguiente ronda.

Brasil se medirá con un rival que le trae malos recuerdos

El empate dejó a Japón en el segundo lugar del Grupo F y, por ende, como rival de Brasil en los dieciseisavos de final.

El cruce despierta interés por un antecedente reciente que todavía está fresco en la memoria de la ‘Canarinha’. En octubre año, los japoneses sorprendieron al imponerse 3-2 sobre Brasil en un partido amistoso, un resultado que dejó muchas dudas en el conjunto sudamericano.

Ahora el contexto es completamente diferente: hay un cupo a octavos en juego y Brasil parte como favorito, aunque Japón ya demostró que tiene herramientas para complicar a una de las grandes candidatas al título.

Suecia también sigue viva en el Mundial

Por su parte, Suecia terminó tercera con cuatro puntos y logró uno de los boletos reservados para los mejores terceros de la fase de grupos.

Los escandinavos ahora deberán esperar la confirmación definitiva del cuadro para conocer su rival, aunque llegan a la fase eliminatoria después de mostrar solidez y capacidad de reacción en un grupo que se definió hasta la última jornada.

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