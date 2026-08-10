Por: VALORA ANALITIK

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Un fuerte sismo sacudió varias regiones de Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y se registró a las 7:34 a. m., con epicentro ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que el evento tuvo una profundidad de 96 kilómetros, por lo que fue sentido en diferentes zonas del país. Entre las ciudades donde se reportó el movimiento están Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia, Medellín, Ibagué, Cali y Quibdó.

El fuerte movimiento generó alarma entre los ciudadanos y llevó a que algunas personas evacuaran edificios y establecimientos como medida preventiva. La situación permanece en evaluación por parte de las autoridades y organismos de socorro.

Bogotá inicia verificación tras el temblor

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, por ahora, no se han reportado afectaciones estructurales de consideración en la capital.

“Después del temblor que se sintió sobre las 7:34 a. m., a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, señaló el mandatario.

Imágenes: Fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia este lunes, el epicentro fue en Chocó

Galán agregó que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) inició un barrido de verificación por todas las localidades de Bogotá para identificar posibles daños derivados del movimiento telúrico.

En otras ciudades, como Manizales y Pereira, también se reportó que el sismo fue sentido con intensidad y se conocen afectaciones en la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales, incluida su cúpula.

Terremoto en Cali, Colombia

El reporte del SGC está sujeto a cambios, por lo que la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro podrían ser ajustadas conforme avance el procesamiento de la información.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.