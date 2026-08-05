El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor registrado a las 8:30 de la noche de este miércoles 5 de agosto de 2026. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,6 y su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: No crea en cadenas de WhatsApp que avisan de un terremoto en Colombia)

Según el reporte oficial, el sismo ocurrió a una profundidad de 156 kilómetros, una característica que suele hacer que este tipo de movimientos sean percibidos en diferentes municipios e incluso en departamentos cercanos, aunque generalmente disminuye la posibilidad de afectaciones importantes en la superficie.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales relacionados con este evento sísmico. Como ocurre con este tipo de reportes, la información podrá actualizarse si los organismos de gestión del riesgo reciben novedades desde las zonas donde pudo sentirse el temblor.

Lee También

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que perciban un temblor en Colombia pueden informar su experiencia a través del formulario Sintió este sismo del (SGC). Para hacerlo, solo deben ingresar al portal oficial de la entidad, seleccionar el evento sísmico correspondiente y responder preguntas sobre el lugar donde se encontraban, la intensidad con la que sintieron el movimiento y los posibles efectos observados.

De acuerdo con el SGC, estos reportes ciudadanos son fundamentales para complementar la información técnica obtenida por la red de monitoreo sísmico. Los datos permiten elaborar mapas de intensidad, conocer en qué zonas fue percibido el sismo y mejorar el análisis de cada evento, por lo que la entidad invita a la comunidad a participar cada vez que sienta un movimiento telúrico.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.