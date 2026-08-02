A pesar de que hay interés en la realidad de la política colombiana, un evento sísmico no pasó desapercibido en el comienzo del octavo mes del año en el territorio nacional.

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El temblor del domingo 2 de agosto de 2026 en Colombia se presentó en el departamento de Santander, en el sector de Los Santos, con una magnitud de 3,5 y una profundidad de 157 kilómetros.

El aviso por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) se presentó en la madrugada, a las 12:51 a. m., en el primer fin de semana de agosto y en una situación que es clave tener en la mira.

De hecho, hubo un reporte de movimiento telúrico en la noche del viernes 31 de julio, aunque para ese caso se registró en la región del Pacífico y no tuvo mayor impacto.

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El sismo durante el primer domingo de agosto no tuvo daños materiales ni heridos, de acuerdo con los reportes por parte institucional de las autoridades a nivel nacional.

Cabe remarcar que si bien la zona de Los Santos es de frecuente actividad sísmica sí es determinante darles seguimiento a los movimientos que se presentan en el país en medio de las alertas.

De hecho, el punto mencionado está apenas a unos 62 kilómetros de la capital de Santander, Bucaramanga, por lo que estos eventos se convierten en claves para la población de esa ciudad colombiana.

Incluso, parece pertinente estar bajo atención en estos casos después del terremoto que afectó a Venezuela hace pocas semanas, apenas el 24 de junio, ya que esa tragedia ha dejado más de 5.000 muertos.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Colombia es un país de alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de varias placas tectónicas.

Ante la ocurrencia de un sismo, la prevención, la serenidad y la actuación oportuna reducen de manera drástica el riesgo de sufrir lesiones o pérdidas materiales graves.

Los organismos de gestión del riesgo y emergencia establecen pautas claras que la población debe ejecutar antes, durante y después de cualquier movimiento telúrico significativo.

Agacharse, cubrirse y sujetarse inmediatamente debajo de una mesa resistente o escritorio sólido hasta que finalicen las sacudidas principales del terreno.

inmediatamente debajo de una mesa resistente o escritorio sólido hasta que finalicen las sacudidas principales del terreno. Alejarse de ventana s, espejos y fachadas de vidrio, así como de muebles altos, estantes o luminarias que puedan volcarse y causar heridas graves.

s, espejos y fachadas de vidrio, así como de muebles altos, estantes o luminarias que puedan volcarse y causar heridas graves. Mantener la calma y evita correr hacia las salidas mientras el terreno permanezca en movimiento, previniendo así caídas violentas o avalanchas humanas peligrosas.

hacia las salidas mientras el terreno permanezca en movimiento, previniendo así caídas violentas o avalanchas humanas peligrosas. No utilizar ascensores durante el evento sísmico ni inmediatamente después, ya que los fallos eléctricos o estructurales pueden dejarte atrapado.

durante el evento sísmico ni inmediatamente después, ya que los fallos eléctricos o estructurales pueden dejarte atrapado. Si está en la calle, ir hacia un espacio abierto despejado, lejos de edificaciones, postes de energía, cables eléctricos, árboles y pasos elevados.

despejado, lejos de edificaciones, postes de energía, cables eléctricos, árboles y pasos elevados. Si maneja un vehículo , reducir paulatinamente la velocidad, estacionar en un lugar seguro y permanecer en el interior hasta que termine la sacudida.

, reducir paulatinamente la velocidad, estacionar en un lugar seguro y permanecer en el interior hasta que termine la sacudida. Si se encuentra en un lugar público, proteger cabeza con los brazos y evitar la estampida hacia las puertas principales de evacuación.

Después del temblor principal, evacuar utilizando únicamente las escaleras y dirígete al punto de encuentro previamente establecido con la comunidad o familia.

Estar preparado ante emergencias sísmicas permite reaccionar con eficacia, garantizando la seguridad individual y protegiendo de manera directa a todos los integrantes del hogar.

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