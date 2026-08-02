Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos detalles sobre el proceso de investigación que rodea el asesinato de María Camila Potosí en Cali. El caso, que conmocionó a la opinión pública, avanza con la judicialización de cinco personas señaladas de participar activamente en la planeación y ejecución del crimen. Según la Fiscalía, el homicidio fue resultado de un pacto financiero que alcanzó los $4 millones, suma que habría motivado los hechos trágicos.

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Los individuos capturados y procesados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Las detenciones se efectuaron el 30 de julio como resultado de varios operativos realizados en el Valle del Cauca. Todos enfrentan cargos por feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada agravados, así como por alteración de elemento material probatorio. Sin embargo, ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad ante las autoridades judiciales.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía detalló la presunta forma en la que se habría ejecutado el crimen. Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría establecido una relación de confianza con María Camila, haciéndose pasar por una mujer embarazada y convenciéndola de acudir a una supuesta pañalera. Una vez en el lugar, que había sido alquilado previamente, Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría aprovechado la situación para agredir a la víctima con un arma cortopunzante. Posteriormente, le practicó una cesárea artesanal con la intención de extraer a la bebé, quien se encontraba en gestación de ocho meses.

La Fiscalía recalcó que, según los elementos materiales probatorios, cada una de las personas procesadas tuvo un rol específico. Además de la agresión inicial y la extracción de la bebé, los implicados habrían intentado esconder evidencias y manipular la escena antes de disponer del cuerpo. Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cadáver hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez. Edwin García Zuluaga estaría encargado de vigilar el área y alertar sobre las presencias policiales, mientras que Kevin Alexis López Orozco habría coordinado la logística del hecho, asegurando también que la suma de $4 millones fuera entregada según lo pactado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el caso continúa su curso, buscando esclarecer en detalle el grado de participación de cada implicado y la motivación detrás de este trágico episodio.

¿Quiénes son los implicados en el asesinato de María Camila Potosí según la Fiscalía?

De acuerdo con lo divulgado por la Fiscalía General de la Nación, los capturados y judicializados por el asesinato de María Camila Potosí son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos fueron arrestados durante operaciones en el Valle del Cauca y están acusados de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada agravados, entre otros delitos.

¿Cómo fue planeado y ejecutado el crimen contra María Camila Potosí en Cali?

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el crimen fue planificado con antelación. Yulieth Cecilia Angulo Escobar fingió estar embarazada y persuadió a María Camila de ir a una supuesta pañalera. En un inmueble alquilado, Nitzon Stiven Mondragón Cuero la atacó y le practicó una cesárea artesanal. Los implicados ocultaron pruebas, trasladaron el cuerpo en un vehículo hasta La Buitrera y lo abandonaron en el río Meléndez, todo esto por un pago acordado de $4 millones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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