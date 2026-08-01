Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Cinco personas fueron enviadas a prisión preventiva como presuntos responsables del asesinato de María Camila Potosí, una mujer de 21 años embarazada, en un caso que ha generado conmoción en Cali (Valle del Cauca). El crimen ocurrió el 16 de julio y se caracterizó por la crueldad y el aparente cuidado con el que se planificó y ejecutó, según detalló la Fiscalía General de la Nación, citada por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Los señalados, identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, fueron capturados el 30 de julio en operativos simultáneos en distintos sectores del Valle del Cauca. Las detenciones se realizaron después de recabar suficiente evidencia que los vincula a diferentes etapas del crimen.

Un fiscal especializado adscrito a la seccional Cali les imputó cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Cada uno habría cumplido un rol específico en la ejecución de los hechos, aunque ninguno aceptó los cargos. María Camila Potosí fue reportada como desaparecida por su familia, lo que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa utilizada en casos donde la víctima es una mujer en alto riesgo. Cuatro días después del reporte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) halló el cuerpo sin vida de la joven en el corregimiento La Buitrera; la bebé que gestaba no fue encontrada con ella.

La investigación indica que los procesados planearon engañar a la víctima para llevarla a una vivienda en el sector Alto de Polvorines. Angulo Escobar, quien habría simulado también estar embarazada para ganarse la confianza de María Camila, habría transportado a la víctima en motocicleta hasta el lugar. En ese sitio, Mondragón Cuero presuntamente la atacó con un arma cortopunzante y le extrajo de manera artesanal a la bebé, en una acción descrita por la Fiscalía como particularmente cruel. Posteriormente, Narváez Rodríguez habría sido responsable de trasladar el cuerpo hasta el río Meléndez, en zona rural de La Buitrera, mientras García Zuluaga vigilaba los alrededores para alertar cualquier presencia policial. López Orozco habría funcionado como coordinador general del plan y encargado de distribuir los roles y el pago de cuatro millones de pesos a Angulo Escobar.

El caso sigue abierto mientras el CTI y la Policía Nacional investigan hallazgos recientes que podrían corresponder a la bebé de María Camila, encontrados en una zona boscosa de la ciudad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está a cargo de la identificación.

¿Qué cargos enfrentan los acusados por el asesinato de María Camila Potosí en Cali?

De acuerdo con la Fiscalía, los cinco acusados enfrentan cargos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Cada uno habría cumplido un papel definido en el crimen, aunque todos negaron las acusaciones ante la autoridad judicial competente.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo se aplica en casos de desaparición de mujeres en Colombia?

La Alerta Rosa es un mecanismo que se activa en Colombia ante la desaparición de mujeres que, por sus circunstancias, podrían estar en alto riesgo de violencia o feminicidio. Permite la movilización urgente de recursos y atención prioritaria de las autoridades para agilizar la búsqueda y la protección de la víctima, como ocurrió en el caso de María Camila Potosí luego del reporte de sus familiares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.