Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yulieth Ángulo, identificada como alias ‘Yulieth’, llegó en las últimas horas al centro de detención donde permanecerá mientras se adelanta el proceso judicial en su contra. La mujer es la principal señalada en la investigación por el homicidio de María Camila Potosí, un caso que ha causado profundo impacto en Cali y en el país. Al llegar a este lugar, como se observa en un video grabado dentro de las instalaciones y que se ha difundido ampliamente en redes sociales, Ángulo experimentó un ambiente de hostilidad. Las imágenes muestran a otras mujeres privadas de la libertad manifestando su rechazo a la capturada, con gritos e increpaciones mientras era escoltada por las autoridades.

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El video, aunque breve, ha sido compartido por numerosos usuarios y suscitó cientos de comentarios relacionados con la gravedad del caso. La presencia de Ángulo en el centro de detención no solo reabrió el debate sobre la seguridad en estos lugares, sino que también reavivó el dolor y la indignación en la opinión pública, dada la naturaleza del crimen del que se le acusa y las circunstancias que rodean a las víctimas.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Yulieth’ se habría ganado la confianza de María Camila Potosí, quien estaba embarazada, bajo el pretexto de acompañarla a una cita vinculada con su gestación. Sin embargo, la hipótesis central de los investigadores señala que el verdadero objetivo de Ángulo era apropiarse de la bebé para fingir que era su hija y así ocultar un supuesto embarazo ante su pareja sentimental. Las pesquisas apuntan a que María Camila fue conducida hasta una vivienda, donde al parecer participaron otras personas, escenario en el que finalmente la joven fue asesinada y su cuerpo abandonado posteriormente.

Por este crimen, las autoridades ya han capturado a varias personas, mientras la Fiscalía y la Policía siguen recolectando evidencias para esclarecer totalmente los hechos y establecer el nivel de implicación de cada individuo involucrado. La muerte de María Camila Potosí y de su bebé continúa siendo motivo de conmoción, alimentando el clamor de justicia. La reciente difusión del video desde el centro de reclusión evidencia que el impacto de este caso permanece vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es señalada Yulieth Ángulo en el caso de María Camila Potosí?

Según las autoridades, Yulieth Ángulo es la principal señalada porque habría engañado a María Camila Potosí con la falsa intención de ayudarla en asuntos relacionados con su embarazo, pero el verdadero fin era apropiarse de su bebé. La investigación indica que Ángulo llevó a la joven hasta una vivienda, donde otras personas habrían participado en el asesinato, todo con la intención de ocultar un supuesto embarazo ante su pareja sentimental.

¿Cómo reaccionaron las otras internas al ingreso de alias ‘Yulieth’ al centro de detención?

El ingreso de Yulieth Ángulo al centro de detención fue recibido por muestras evidentes de rechazo por parte de otras mujeres privadas de la libertad, quienes la increparon y le gritaron mientras era conducida bajo custodia. Este momento quedó registrado en un video de escasos segundos que, tras ser ampliamente difundido, generó numerosos comentarios en redes sociales y avivó el clamor de justicia en esta investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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