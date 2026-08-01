Por: El Espectador

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El gobierno nacional determinó la insubsistencia de Angie Rodríguez en la Gerencia del Fondo de Adaptación, decisión consignada en el decreto 0936 firmado por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, el 31 de julio de 2026. Esta decisión se produce en un contexto marcado por escándalos de supuesta corrupción dentro de la Casa de Nariño, en medio de la salida de varias figuras clave y acusaciones cruzadas entre funcionarios del entorno presidencial. Según el decreto, firmado mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba en Cuba y el ministro asumía funciones delegatarias, el retiro de Rodríguez fue efectivo desde el 1 de agosto de 2026.

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Angie Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y una de las funcionarias más cercanas al presidente Petro, denunció presuntas irregularidades al interior de entidades vinculadas con la Presidencia. Entre las personas señaladas menciona a José Raúl Moreno, jefe del despacho presidencial; Nohra Mondragón, actual directora del Dapre; y Juliana Guerrero, una contratista acusada por Rodríguez de ejercer presiones para obtener cargos y manipular la asignación de puestos en las entidades estatales.

La exfuncionaria mantuvo una posición pública instando a que se la escuchara, llegando incluso a presentar una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el propio presidente Petro. Rodríguez afirmó: “Quiero hoy denunciar para que tengan mucho cuidado porque él va a seguir publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación. (...) Yo no soy parte de esa red de mujeres y por eso el presidente nunca me defendió en las redes sociales ni siquiera cuando entraron a la vivienda de mis padres”.

La respuesta desde el gobierno no se hizo esperar. El presidente Petro, en medio de las tensiones internas, calificó a Rodríguez como “una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”, y mostró su descontento señalando incluso que existía una incapacidad médica psiquiátrica como causa de incompetencia en el manejo del cargo. Estas tensiones reflejan la compleja situación en el cierre del actual gobierno, marcada por disputas públicas y acusaciones de corrupción que erosionan la confianza y agudizan el clima político de transición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue declarada insubsistente Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación?

Angie Rodríguez fue declarada insubsistente por decisión consignada en el decreto 0936, firmado por el ministro de Hacienda en funciones delegatarias. Según lo expuesto en documentos oficiales, su salida coincidió con denuncias públicas de presuntos actos de corrupción en varias entidades ligadas a la Presidencia y disputas internas con altos funcionarios del gobierno.

¿Qué acusaciones rodean la salida de Angie Rodríguez del gobierno de Gustavo Petro?

La salida de Rodríguez está enmarcada por acusaciones de supuestas presiones indebidas y manejo irregular de cargos dentro de la administración pública. La exfuncionaria señaló a contratistas y dirigentes de la Presidencia por aparentes actuaciones corruptas, mientras desde el gobierno se la señaló, a su vez, de manipulación y de poseer supuestas causas médicas que impedían el ejercicio correcto de sus funciones.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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