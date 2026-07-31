La controversia alrededor de Gabriela Muñoz sigue creciendo. La joven, que durante los últimos días ha sido señalada de haber tenido una influencia mucho mayor a la que correspondía a su cargo dentro de la Aeronáutica Civil, decidió romper el silencio con un extenso comunicado. No había pasado ni una hora de esa publicación y el presidente Gustavo Petro salió públicamente en su defensa con un mensaje en redes sociales.

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En el documento, Muñoz respondió a los cuestionamientos sobre su paso por la Aerocivil y sobre la presencia de varios de sus familiares en esa entidad. Aunque reconoció que existieron esos nombramientos, aseguró que ella no intervino en ninguno de los procesos.

“Mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Posteriormente, la Aerocivil, a través de las áreas competentes, revisó y evaluó nuestros perfiles y tomó las decisiones correspondientes”, explicó.

La joven insistió en que nunca utilizó su cargo para favorecer a familiares, amigos o terceros.

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“Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros”, afirmó.

También aseguró que sus funciones eran exclusivamente administrativas y que nunca ocupó un cargo directivo dentro de la entidad.

“Mis funciones fueron asistenciales y secretariales. No ocupé un cargo técnico o directivo, no tuve personal bajo mi mando ni ejercí autoridad sobre funcionarios o contratistas”, señaló.

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Muñoz rechazó además las versiones según las cuales habría incrementado considerablemente su patrimonio tras su paso por la Aerocivil y afirmó que toda su información financiera puede ser revisada por las autoridades competentes.

Al final del comunicado reiteró cuál, según ella, fue su verdadero papel dentro de la entidad.

“No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil. Estoy dispuesta a que mi actuación sea revisada y esclarecida con documentos”, concluyó.

Poco tiempo después de la publicación del comunicado apareció un mensaje del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, interpretado como un respaldo directo a la joven.

“No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mí o cuando destruyen seres humanos”, escribió el mandatario.

No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mi o cuando destruyen seres humanos. https://t.co/f8Z8NxjUpF — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026

La defensa presidencial llega en medio de una fuerte controversia originada por las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y del Fondo Adaptación, quien aseguró que Gabriela Muñoz tenía un poder muy superior al que correspondía a su cargo y que incluso “manejó a su antojo” la Aeronáutica Civil.

Posteriormente, el representante Daniel Briceño publicó varios documentos con los que aseguró que el hermano de Gabriela y otros familiares también fueron nombrados o contratados por la Aerocivil, cuestionando posibles conflictos de interés y pidiendo que las autoridades investiguen esos procesos.

A esos señalamientos se sumaron testimonios de funcionarios citados por distintos medios de comunicación, quienes afirmaron que Muñoz asistía a reuniones de alto nivel, participaba en encuentros estratégicos e incluso acompañaba al presidente en algunos espacios institucionales, pese a desempeñar un cargo asistencial. La joven ha negado esas versiones y sostiene que nunca tuvo poder de decisión.

Mientras continúan las denuncias y se anuncian posibles investigaciones, Petro decidió respaldar públicamente a Gabriela Muñoz, una de las figuras que más controversia ha generado en los últimos días del Gobierno saliente.

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