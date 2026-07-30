Por: EL PILON SA

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En una entrevista exclusiva concedida a EL PILÓN, el representante Alfredo Ape Cuello compartió detalles sobre su reciente posesión como presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Según explicó Cuello, esta comisión es considerada la más relevante del Congreso, pues es responsable del manejo de los asuntos económicos del país. De acuerdo con sus declaraciones, todos los ministerios y sectores económicos dependen de las decisiones que se toman en la Comisión Tercera, especialmente en lo referente al presupuesto nacional y las reformas tributarias. También destacó la importancia del Plan de Desarrollo, el cual es debatido y dirigido desde este espacio, siendo calificado por él como la ley más relevante en el ciclo legislativo de cuatro años.

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Cuello, quien ha sido parte del Congreso por más de dos décadas, subrayó el peso de la experiencia en este escenario. Relató que, a pesar de controversias internas dentro del Partido Conservador —incluyendo una sanción reciente— ha logrado mantenerse como una figura clave. Resaltó el proceso de renovación que vive la colectividad, con nuevas figuras y una estrategia que busca modernizar su accionar político, sin perder su esencia. Ejemplificó la 'nueva política' con el deber de pensar tanto en trabajadores como en empresarios, o en el campesino y no solo en el propietario, dado el acceso masivo a la información y la evolución social del país.

En cuanto a sus relaciones políticas, Cuello afirmó que mantiene una relación cordial e institucional con el gobierno, aunque aclaró que no ha establecido comunicación directa con Abelardo de la Espriella. Hizo hincapié en que su función dentro de la Cámara ha sido siempre la de liderar e interpretar las diferentes posturas, priorizando el diálogo y la mediación, más allá de bandos o partidos. También apuntó que su experiencia es valorada en plenarias y sesiones, donde asume un papel pedagógico y conciliador.

Respecto a las críticas y rumores sobre sus aspiraciones para la Gobernación del Cesar, ape Cuello desmintió que haya tenido intención de dejar el Congreso por ese cargo, explicando que la ley impide tal movimiento si ya ha asumido como parlamentario. Sobre su actual relación con los Gnecco y otras figuras políticas del departamento, describió un panorama de trabajo conjunto, renovación parcial y permanencia de alianzas si estas demuestran ser efectivas. Finalmente, ofreció una autocrítica sobre el “canibalismo interno” de la política local, reiterando que la renovación es un proceso paulatino y que el trabajo por Valledupar requiere escuchar a la ciudadanía y fortalecer la seguridad y la infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes es clave en la política colombiana?

La Comisión Tercera es considerada fundamental porque gestiona temas económicos, como el presupuesto nacional y las reformas tributarias. Según Alfredo Ape Cuello en EL PILÓN, todos los ministerios y proyectos importantes dependen de sus decisiones, ya que el Plan de Desarrollo —la ley más trascendental en el ciclo legislativo— inicia su trámite en esta comisión.

¿Cuáles son los retos actuales del Partido Conservador según Alfredo Ape Cuello?

De acuerdo con la entrevista en EL PILÓN, el partido enfrenta el desafío de adaptarse a la “nueva política”, es decir, abrirse a la modernización y responder a las necesidades tanto de empleadores como de trabajadores, además de superar el descenso electoral y el “canibalismo interno” para mantener la relevancia y fortalecer su renovación generacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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