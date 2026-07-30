Por: El Espectador

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció el jueves 30 de julio la apertura de una investigación formal contra Gloria Elena Arizabaleta Corral, quien fue representante a la Cámara por el Pacto Histórico. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, esta decisión obedece a la expedición de una orden emanada desde el despacho de Arizabaleta, en la que se pretendía suspender al presidente de la República, Gustavo Petro, durante la campaña presidencial.

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Arizabaleta, que integraba la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes —órgano encargado de investigar al presidente por el llamado fuero presidencial—, deberá presentarse a indagatoria. Se le atribuyen posibles delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, en hechos ocurridos justamente en el ejercicio de su fuero parlamentario. Según la Corte Suprema, existen declaraciones y evidencias sobre posibles “presiones burocráticas que llegaron a convertirse en extorsión” por parte de la exrepresentante.

El auto que firmó Arizabaleta buscaba la suspensión de Gustavo Petro porque existía una investigación contra él por presunta intervención indebida en política. Sin embargo, la polémica surgió porque la orden coincidió con los días previos a las elecciones presidenciales y se malinterpretó como una medida de suspensión inmediata del mandatario. Tal procedimiento no tiene soporte legal, pues, según la Constitución colombiana, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no está habilitada para efectuar una suspensión de estas características sobre el presidente: esa competencia la tiene el Senado y solo después de ciertos pasos legales.

El Espectador precisa que, aunque la ley colombiana permite suspensiones provisionales a servidores públicos en casos de faltas disciplinarias —siempre bajo orden de la Procuraduría—, el presidente queda exceptuado de esa facultad hasta tanto no medie una acusación formal aprobada por la plenaria de la Cámara. En ese evento, el caso pasa al Senado, donde sí podría contemplarse una suspensión temporal, una vez el Senado admita públicamente la acusación formulada.

La decisión de Arizabaleta, aunque no afectó la continuidad de Petro en la presidencia, sí acarrea consecuencias personales para ella: fue suspendida temporalmente por la Procuraduría en el marco de otra investigación disciplinaria y ahora se enfrenta a una investigación formal de la Corte Suprema de Justicia. Esta última indagación ocurre aunque Arizabaleta ya no ocupa una curul, pues los hechos bajo investigación sucedieron cuando ostentaba fuero especial por ser congresista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de Colombia?

Según El Espectador, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene la función de investigar al presidente basándose en su fuero presidencial, pero carece de potestad para suspenderlo de manera provisional o inmediata. Solo después de que la plenaria de la Cámara apruebe una acusación formal, el expediente pasa al Senado, que es la única instancia con la facultad de suspender temporalmente al jefe de Estado, únicamente si se admite públicamente la acusación. No existe una norma en la Constitución que autorice a la Comisión de Acusaciones a aplicar suspensiones de esa naturaleza.

¿Qué delitos investiga la Corte Suprema contra Gloria Elena Arizabaleta Corral?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación formal por presunta concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto contra Gloria Elena Arizabaleta Corral. Estos delitos estarían relacionados con la expedición del auto para suspender al presidente Petro y supuestas “presiones burocráticas” que, según el alto tribunal, se habrían convertido en extorsión durante su ejercicio como congresista en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.