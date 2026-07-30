Por: El Espectador

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El presidente electo retomó sus actividades en Bogotá luego de varias semanas en las que tomó decisiones importantes desde Barranquilla y continuó su gira nacional. Este jueves, emprendió el octavo empalme regional, ahora centrándose en Cundinamarca. De acuerdo con la información proporcionada, el jefe de Estado entrante ya ha recorrido diferentes departamentos del país, como Norte de Santander, Casanare, Santander, Huila, Antioquia, Córdoba y Tolima, antes de llegar a su más reciente cita en la localidad de Teusaquillo (Bogotá).

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El encuentro en el Cubo de Colsubsidio, a las 11:30 a. m., reunió al presidente electo, Jorge Rey —gobernador de Cundinamarca— y los alcaldes de los 116 municipios que integran ese departamento. Allí, el mandatario enfatizó un mensaje de unidad asegurando que “las elecciones pasaron” y que ahora es “el presidente de todos los pueblos de Colombia, incluyendo los 116 municipios de Cundinamarca”, sin distinción ni cuentas de cobro por los resultados electorales. Insistió en que el centralismo bogotano ha mantenido alejados a varios municipios cercanos a la capital, comparándolos con regiones remotas del país en cuanto a atención del gobierno central.

La reunión contó también con la gerente para las regiones, Valerie Lafaurie, así como con Rodrigo Lara, ministro designado del Interior, y Jaime Andrés Beltrán, futuro ministro de Vivienda. Dentro del evento, el presidente electo anunció que Soacha será parte del frente de seguridad nacional, junto con las principales ciudades, lo cual, de acuerdo con el gobernador Rey, será clave para combatir delitos como extorsión, hurto en diferentes modalidades y otras problemáticas que afectan tanto a Bogotá como a municipios vecinos.

Durante este espacio se conocieron nuevos nombramientos para el gabinete: Sandra Bessudo fue elegida como directora de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta asumirá la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Así mismo, el ministro designado del Interior aclaró que el proceso de elección del Contralor General de la República es independiente y planteó condiciones específicas al oficialismo y partidos aliados para apoyar a un candidato: no permitir acuerdos con el Pacto Histórico y buscar el perfil idóneo a partir del consenso pensando en el interés nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactarán los nuevos nombramientos en el gabinete del presidente electo?

Los nuevos nombramientos incluyen personas como Sandra Bessudo, Ricardo Ayerbe y Marco Acosta, quienes asumirán cargos clave en Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Fondo Nacional del Ahorro, respectivamente. Estas designaciones fueron anunciadas durante el empalme regional en Cundinamarca y muestran cómo el presidente electo está conformando su equipo de gobierno para enfrentar retos en distintas áreas, desde la preservación ambiental hasta la infraestructura y el manejo de fondos de ahorro.

¿Qué significa el centralismo bogotano en la relación entre el gobierno nacional y los municipios de Cundinamarca?

El centralismo bogotano, como lo expresó el presidente electo, hace referencia a la concentración de decisiones y recursos en la capital del país, situación que ha llevado a que incluso municipios cercanos a Bogotá experimenten dificultades similares a aquellas de regiones distantes. Esto resalta la importancia de las políticas de descentralización y la búsqueda de una mayor equidad en la atención a todos los territorios del Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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