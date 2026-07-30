Por: Portal Bogotá

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Este viernes 31 de julio de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó varios cortes de agua temporal en algunas zonas de la capital, con el objetivo de llevar a cabo obras que buscan mejorar el suministro en las localidades afectadas. De acuerdo con información oficial de la EAAB, la principal razón de estas interrupciones es permitir la intervención técnica en redes y accesorios del sistema de distribución, evitando así afectaciones mayores o daños en la infraestructura que puedan impactar más adelante a los habitantes de Bogotá.

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Según detalles divulgados por la entidad, la localidad de Teusaquillo será una de las zonas directamente implicadas en estos trabajos. En particular, el barrio Gran América, comprendido entre la calle 26 y la calle 23, y entre la carrera 28 y la carrera 30, tendrá la suspensión del servicio de agua potable a partir de las 9:00 de la mañana. La empresa señaló que la duración estimada del corte podría extenderse hasta 24 horas, debido a las tareas de empalme y ajuste en las redes de acueducto.

La EAAB recomendó a los residentes de los sectores involucrados tomar una serie de precauciones antes y durante la suspensión del suministro. Entre las sugerencias se encuentran llenar previamente el tanque de reserva en cada vivienda y, si se va a almacenar agua en otros recipientes, consumirla preferiblemente antes de las 24 horas para garantizar su calidad. Además, la entidad enfatizó el uso racional del líquido, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos durante el corte.

Para minimizar las dificultades surgidas por la falta de agua, la EAAB recordó que ofrecerá el servicio de carrotanques, el cual se destinará principalmente a clínicas, hospitales y lugares con alta concentración de público. Quienes necesiten este apoyo podrán solicitarlo a través de la Acualínea 116. Finalmente, la empresa invitó a los usuarios a mantenerse informados sobre la evolución de estas labores y a seguir las recomendaciones para reducir el impacto en las actividades diarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 31 de julio de 2026?

De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el barrio Gran América, ubicado en la localidad de Teusaquillo, será uno de los afectados por los cortes programados para el viernes 31 de julio de 2026. La restricción se dará entre la calle 26 y la calle 23, y la carrera 28 a la carrera 30, desde las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta por 24 horas.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomendó a los ciudadanos que llenen el tanque de reserva antes del corte y consuman el agua almacenada en recipientes dentro de las 24 horas. También sugiere utilizar el agua de manera racional, dando prioridad al lavado de manos y la preparación de alimentos. Para instituciones como hospitales y sitios donde hay alta concentración de personas, la entidad dispondrá carrotanques, los cuales pueden solicitarse llamando a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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