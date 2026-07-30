Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá ha convocado a toda la ciudadanía a participar en la próxima jornada de vacunación, que se llevará a cabo este viernes 31 de julio de 2026. Para acceder a este servicio, solo es necesario acudir con el documento de identidad a uno de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría.

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El principal objetivo de esta jornada es prevenir enfermedades transmisibles que continúan siendo una amenaza para la salud pública. De acuerdo con la SDS, la jornada está orientada a iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación determinados para diferentes grupos poblacionales. Entre las enfermedades frente a las cuales se busca inmunizar destacan la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. Sumado a esto, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) estará disponible y está dirigida específicamente a niñas y niños con edades entre los 9 y 17 años, en un esfuerzo claro por blindar a esta población frente a este virus.

La SDS también hace especial énfasis en la vacunación de poblaciones priorizadas. Según la entidad, la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla en gestantes y adultos mayores de 60 años solo se efectuará en puntos de atención autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, lo que busca garantizar la seguridad durante la aplicación del biológico. Para conocer la ubicación exacta de los puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), se ha facilitado un enlace oficial para consulta ciudadana.

En cuanto a la organización logística, los puntos de vacunación estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana. Según información de la Secretaría, Bogotá dispone de numerosos espacios distribuidos estratégicamente, como centros comerciales, parques, plazas y colegios, con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía. Además de estos puntos temporales, existen más de 200 puntos de vacunación fijos localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), donde la población puede inmunizarse de forma continua y oportuna. Para conocer en detalle las direcciones y horarios, la SDS recomienda consultar el listado actualizado en su sitio web oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles enfermedades puedo prevenir con la vacunación en Bogotá este 31 de julio de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, durante la jornada del 31 de julio de 2026 se busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Las vacunas estarán disponibles para diferentes grupos de edad y población priorizada según lo establecido por las autoridades.

¿Dónde encuentro los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para este viernes?

Los puntos de vacunación habilitados están distribuidos por toda Bogotá, en lugares como centros comerciales, parques, plazas, colegios y centros de salud. La Secretaría Distrital de Salud ha publicado un enlace oficial donde puede consultar la ubicación y horarios actualizados de estos espacios, para que cada ciudadano elija el punto más cercano y acceda a la vacunación de manera sencilla y oportuna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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