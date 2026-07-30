Por: Portal Bogotá

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En un operativo conjunto que demuestra la importancia del trabajo interinstitucional, la alcaldía local de San Cristóbal coordinó la intervención de dos puestos de venta de productos cárnicos ubicados en el sector del 20 de Julio, en Bogotá. De acuerdo con la información oficial, la acción tuvo lugar tras una inspección liderada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público (DADEP) y la Policía Nacional. El objetivo principal fue salvaguardar la salud pública y recuperar el adecuado uso del espacio público.

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Según la inspección realizada, los dos puntos intervenidos correspondían uno a la venta de pescado y otro a la venta de gallina, ambos situados sobre la calle 24A Sur con carrera 6. Las autoridades detectaron graves deficiencias en el manejo de los alimentos, luego de que la Subred Centro Oriente emitiera un concepto sanitario negativo. Entre los incumplimientos observados se destacaron situaciones preocupantes como la contaminación cruzada de productos, la exposición directa de los alimentos al ambiente, y la carencia de sistemas apropiados de almacenamiento y cadena de frío. Además, los manipuladores no contaban con la dotación exigida y usaban utensilios oxidados, canastas y bolsas plásticas para guardar la mercancía. También se evidenció la falta de puntos de lavado de manos y de sistemas de limpieza y desinfección de los utensilios requeridos para este tipo de actividad comercial.

Ante el panorama encontrado, la autoridad sanitaria notificó a los responsables de los puestos que no podrían seguir comercializando sus productos bajo esas condiciones, ya que representaban un riesgo importante para los consumidores. Los mismos vendedores accedieron de manera voluntaria a retirar tanto los alimentos como sus estructuras de venta, en concordancia con las recomendaciones de las autoridades.

La alcaldía local de San Cristóbal reiteró su compromiso con la vigilancia y el control sanitario, señalando que continuará con la programación de operativos en distintos puntos de la localidad, para asegurar que la venta de alimentos en el espacio público cumpla con las condiciones higiénicas mínimas que exige la protección de la salud de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es tan importante el control sanitario en la venta de productos cárnicos en el espacio público?

El control sanitario en la venta de productos cárnicos es fundamental porque evita prácticas que pueden provocar enfermedades graves en la población. De acuerdo con el concepto técnico emitido por la Subred Centro Oriente, la manipulación inadecuada de estos alimentos puede poner en peligro la salud de los consumidores, especialmente por problemas como la contaminación cruzada y la falta de cadena de frío.

¿Qué condiciones mínimas debe cumplir la venta de alimentos según las autoridades sanitarias?

Según la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, toda venta de alimentos debe garantizar la ausencia de exposición directa de los productos, almacenar adecuadamente la mercancía, asegurar la cadena de frío y contar con sistemas para el lavado de manos y limpieza de utensilios, entre otros requerimientos esenciales para cuidar la salud pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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