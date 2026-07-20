Este 20 de julio de 2026, la oficina de prensa del presidente electo de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, emitió un comunicado urgente alertando a la opinión pública y a las autoridades sobre la existencia de un posible plan criminal diseñado para atentar contra la vida del próximo mandatario. Según la información de inteligencia recibida en las últimas horas por su equipo de seguridad, existirían amenazas concretas que podrían materializarse durante el desarrollo de la agenda de empalmes regionales que el presidente electo adelanta actualmente.

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De acuerdo con los reportes conocidos por las autoridades competentes, la amenaza estaría siendo orquestada por estructuras criminales pertenecientes al Eln y a las disidencias de las Farc. La gravedad de la situación se ve acentuada por la presunta existencia de un ofrecimiento de hasta 3.000 millones de pesos, suma que habría sido estipulada por estos grupos ilegales para ejecutar el atentado contra la integridad del presidente electo.

La información de inteligencia recopilada también advierte sobre posibles tácticas que los grupos criminales estarían considerando para llevar a cabo la acción violenta. Se ha detectado la intención de infiltrar ruedas de prensa y diversas actividades públicas programadas en la agenda oficial. Especial preocupación genera la advertencia sobre el aprovechamiento de eventos que cuentan con la presencia de niños y adultos mayores, escenarios que los criminales buscarían utilizar para materializar el atentado, poniendo en riesgo no solo al presidente electo, sino a la población civil asistente.

Frente a este complejo panorama de seguridad, el presidente electo ha tomado una postura firme. De La Espriella ha determinado que no se suspenderá la agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, bajo la premisa de que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo a través de la violencia. No obstante, el equipo de seguridad ha confirmado que se adoptarán controles extraordinarios con el fin de proteger la vida de todos los ciudadanos que asistan a cada actividad, así como la de los integrantes de su equipo de gobierno.

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El comunicado oficial concluye con una solicitud directa a las autoridades competentes para que adelanten, con la mayor celeridad posible, las investigaciones correspondientes. El objetivo de este llamado es lograr el establecimiento del origen exacto de la amenaza, la identificación de los responsables y la neutralización de cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil. Finalmente, el equipo del presidente electo reafirmó su compromiso con la democracia, declarando que ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza plenamente sus funciones

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