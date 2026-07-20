Un video de pocos segundos se convirtió en uno de los momentos más comentados de la instalación del Congreso para el periodo 2026-2027. En las imágenes aparece la canciller Rosa Villavicencio con los ojos cerrados y aparentemente cabeceando mientras el presidente Gustavo Petro pronunciaba su discurso ante el Legislativo.

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La escena ocurrió durante la intervención del mandatario en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se adelantó la ceremonia oficial de instalación del nuevo periodo de sesiones. Petro presentó un discurso de casi dos horas frente a congresistas, integrantes del Gobierno, representantes diplomáticos y miembros de diferentes sectores políticos.

En el video, que empezó a circular en redes sociales, se observa a Villavicencio sentada en su lugar, cubierta con un chal y con la cabeza inclinada durante algunos segundos. La grabación no permite determinar si la funcionaria estaba dormida o si simplemente cerró los ojos momentáneamente durante la extensa intervención presidencial.

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En horas de la tarde de este 20 de julio se llevó a cabo la instalación del Congreso, en la que, tanto el presidente Gustavo Petro como la oposición de su Gobierno tuvieron la oportunidad de hacer una intervención. En el caso del mandatario, su discurso duró más de una hora y… pic.twitter.com/pEJP14Dbha — Pulzo (@pulzo) July 21, 2026

El momento llamó la atención de usuarios en redes sociales, quienes compartieron la grabación como una escena curiosa dentro de una jornada marcada por varios hechos políticos. La instalación del Congreso estuvo atravesada por la despedida institucional de Petro ante el Legislativo, al tratarse de uno de sus últimos actos oficiales antes de entregar la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Además del discurso presidencial, la jornada estuvo marcada por la decisión de Petro de retirarse del Salón Elíptico antes de escuchar las réplicas de los partidos de oposición, un hecho que generó debate alrededor del protocolo de la instalación. Posteriormente, la plenaria también vivió momentos de tensión por la discusión sobre la intervención del opositor Enrique Gómez durante el espacio destinado a las bancadas contrarias al Gobierno.

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