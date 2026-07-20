El gabinete diplomático del presidente electo Abelardo De La Espriella sigue tomando forma. Este 20 de julio, en el marco de su visita a territorio antioqueño, el mandatario electo oficializó un nuevo nombramiento estratégico para las relaciones internacionales del país: el empresario y abogado Jorge Jaller asumirá como el próximo embajador de Colombia en Venezuela. “El embajador designado en Venezuela, mi buen amigo Jorge Jaller. Hermano, gracias”, expresó De La Espriella durante su intervención pública.

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Con esta designación se confirma la continuidad de los canales diplomáticos con el vecino país, un vínculo que se mantiene bajo el nuevo panorama político y la línea diplomática estadounidense. Cabe recordar que el pasado 24 de junio, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez reconoció formalmente a De La Espriella como presidente electo de Colombia, extendiendo un llamado explícito a mantener el diálogo y la cooperación mutua tras el proceso electoral que concluyó en la segunda vuelta de junio.

El nuevo embajador es un reconocido empresario con una trayectoria de 18 años en el Grupo Éxito, donde se desempeñó como vicepresidente de Retail, director de Ventas y Operaciones, y gerente de Gestión Comercial Textil. Académicamente, Jaller es abogado, cuenta con un magíster en administración de empresas y posee una especialización en derecho laboral. Su cercanía con el proyecto político del mandatario electo quedó patente el pasado 30 de mayo, cuando publicó una columna en el diario El Colombiano en la que defendió la propuesta de la “Patria Milagro” y destacó la independencia financiera de la campaña, señalando que conoció de primera mano sus interioridades.

Jaller asumirá la posta que deja el saliente embajador Milton Rengifo, quien debió lidiar con complejas coyunturas bilaterales, incluyendo la gestión posterior a las elecciones venezolanas de 2024 y la liberación de presos políticos colombianos. No obstante, las directrices del nuevo gobierno apuntan a que la gestión de Jaller tendrá un marcado acento económico y comercial.

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Esta línea fue ratificada por el canciller designado, Omar Bula, quien señaló recientemente que el vínculo con Venezuela debe reorientarse tras haber sido explotado en el pasado hacia direcciones incorrectas asociadas al crimen organizado y al Eln. Según Bula, la relación debe potenciarse en el sentido positivo y económico, aprovechando los recursos mutuos entre ambas naciones. Con la llegada de Jorge Jaller a Caracas, el gobierno de Abelardo De La Espriella busca consolidar una etapa de pragmatismo comercial, retomando los canales de entendimiento bilateral que se reanudaron formalmente en agosto de 2022.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.